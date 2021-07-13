Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку

час назад

Автор фото, МВС

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил, что покидает свой пост.

Подписанное им заявление об увольнении опубликовано на сайте министерства.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему", - говорится в заявлении.

Автор фото, mvs.gov.ua Подпись к фото, Заявление Авакова об отставке опубликовано на сайте МВД Украины

О причинах отставки министра пока не сообщается.

Агентство Интерфакс-Украина цитирует члена правящей партии "Слуга народа" Ирину Верещук, которая предположила, что Аваков написал заявление по просьбе Зеленского.

"Могу предположить, что именно президент господину Авакову предложил написать такое заявление, - считает Верещук. - Как вы помните, когда мы голосовали за его назначение, это были гарантии самого господина Зеленского, мы говорили тогда о том, что господин Аваков является крайне важным на этой должности и мы поддержали его кандидатуру именно по рекомендации господина Зеленского. Я думаю, что у них была договоренность о том, что если президент попросит написать заявление, то господин Аваков сделает это независимо от того, хочет он этого или нет".

Аваков возглавлял министерство более семи лет - с конца февраля 2014 года, и пережил на этом посту смену нескольких премьеров и двух президентов - Порошенко и Зеленского. При президенте Ющенко он руководил Харьковской областной администрацией.

Кто такой Арсен Аваков

Аваков считался одним из самых влиятельных членов правительства страны. Он сыграл важную роль во время событий "Европейской революции", приведших к бегству из страны тогдашнего президента Виктора Януковича, был комендантом Майдана. Во времена правления Януковича против Авакова было возбуждено уголовное дело, он скрывался от преследования в Италии, позже все обвинения против него были сняты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аваков сыграл важную роль в противодействии сепаратистам на востоке Украины

Он также был одним из ключевых организаторов действий украинских сил во время первой фазы конфликта на Востоке Украины. В частности, участвовал в отправке на фронт тысяч добровольцев, которые помогли Украине сохранить контроль над несколькими городами, в том числе Мариуполем.

Кроме того, Аваков руководил реформой украинских правоохранительных органов, в ходе которой вместо милиции была создана полиция. Во время президентства Петра Порошенко он также был известен публичным конфликтом с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который тогда возглавлял Одесскую областную администрацию.

В последние годы ведомство Авакова и сам министр подвергались резкой критике как со стороны украинских национально-патриотических сил, так и пророссийской оппозиции.

Особенное недовольство вызывал ход расследования дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, по обвинению в котором были задержаны несколько ветеранов боевых действий на востоке Украине.

А весной этого года несколько сотен демонстрантов разбили стекла и разрисовали здание офиса президента Украины в знак протеста против преследования активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе похищении пророссийского политика, а также в убийстве.

Два месяца назад, во время пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на посту президента, Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть вопрос об отставке Авакова в случае, если будет доказана невиновность нынешних обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.