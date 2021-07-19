Дайджест: Германия ждет новых бедствий, а Англия встречает "день свободы"

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мере того как вода отходит, жители Германии приступают к разбору завалов

В Германии устраняют последствия наводнения и готовятся к новым

Проливные дожди, вызвавшие сильнейшие наводнения на западе Германии, прекратились, и вода начала постепенно отступать. Однако количество жертв стихии продолжает расти. Согласно последним официальным данным, в Германии погибли 157 человек. Более тридцати погибли в соседней Бельгии.

Многие до сих пор числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв, вероятно, не окончательное.

В выходные ведущие германские политики посетили наиболее пострадавшие районы, пообещав оказать незамедлительную финансовую помощь для восстановления разрушений.

Канцлер Ангела Меркель, посетившая в воскресенье деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, назвала ситуацию ужасающей. Этот регион - один из наиболее пострадавших от наводнения.

Меркель заверила, что в среду ее кабинет одобрит пакет финансовой помощи - как экстренной, что обойдется в сотни миллионов евро, так и более долгосрочной. Во втором случае речь, по всей видимости, будет идти о миллиардах евро.

Как передает находящийся в Рейнланд-Пфальце корреспондент Би-би-си Дэмиен Макгиннес, многие дороги в этих местах размыты, мосты обрушились, и до сих пор неясно, сколько людей остались без крыши над головой или лишились всего своего имущества.

Хотя паводковые воды во многих районах уже отступили, власти по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. В эти выходные метеорологическая служба Германии также выпустила предупреждения об ухудшении погоды на юго-востоке Баварии, где ожидается наводнение на Дунае. В регионе Верхняя Бавария из-за проливных дождей были затоплены подвалы и дороги.

О том, как власти и местные жители справляются с последствиями стихии, читайте в нашем материале "Наводнения в Европе: Меркель потрясена масштабами разрушений и числом жертв".

Британия отменяет локдаун

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Брайтоне отмечать "день свободы" начали в первые минуты 19 июля

С 19 июля в Британии отменяются последние внутренние ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. По плану, четвертый этап снятия ограничений должен был наступить 21 июня, однако его пришлось отсрочить из-за распространения "индийского" штамма "Дельта".

С этого дня снимаются лимиты на число участников свадеб и похорон, в пабах и ресторанах снова можно будет заказывать еду и напитки у стойки, отменяются также требования по регистрации посетителей. Открываются ночные клубы, для проведения массовых мероприятий организаторам больше не потребуется сертификация, а для офисных работников больше не действует рекомендация по возможности работать из дома.

Британские эксперты предупреждают, что отмена ограничений при нынешней доле привитого населения может привести к неконтролируемому росту заражаемости.

В Москве отменяют QR-коды

В Москве и области с 19 июля отменяется система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Заболеваемость с начала пика в городе упала вдвое, подсчитали власти. Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя решение, сказал, что заражаемость в городе стабильно падает, а в больницах достаточно свободных коек, чтобы выдержать резкий рост.

До понедельника в Москве зайти внутрь ресторана, бара или кафе разрешалось только по QR-коду, который могли получить только полностью привитые посетители, а также те, кто переболел менее полугода назад или недавно сдал ПЦР-тест. Из-за этого многие рестораны вынуждены были на время или навсегда закрыться.

Британский суд снова решает, кому достанется венесуэльское золото

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Суд предыдущей инстанции счел, что если отдать золото режиму Мадуро, то его разворуют

Верховный суд Британии начинает рассмотрение дела о том, кому достанется миллиард долларов венесуэльского золотого резерва, который хранится в Банке Англии.

Прошлым летом Высокий суд Лондона постановил отказать правительству Венесуэлы в доступе к золотым слиткам, объяснив, что Британия признает легитимным лидером страны оппозиционера Хуана Гуайдо, а не президента Николаса Мадуро.

Однако в октябре апелляционный суд отменил это решение и признал Мадуро фактическим лидером Венесуэлы. В процессе участвуют представители венесуэльского центробанка, британского министерства иностранных дел и госдепартамента США.

Президент Зума предстанет перед судом

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В ЮАР возобновится суд по делу бывшего президента Джейкоба Зумы, ушедшего в отставку в 2018 году.

Зума обвиняется по 16 эпизодам получения взяток и "откатов" при заключении государственных контрактов, нецелевом использовании бюджетных средств и отмывании денег.

Самые значительные контракты связаны с закупкой у французской фирмы Thales боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов на пять миллиардов долларов в 1990-х годах, когда Зума был вице-президентом, и с расходованием 16 миллионов долларов на реконструкцию его личной резиденции в Нкандле, известной как "дворец Зумы".

Арест Зумы вызвал в ЮАР беспорядки, жертвами которых по данным на минувшую пятницу стали 212 человек.

Эрдоган летит на Северный Кипр

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Северный Кипр в годовщину вторжения Турции на остров в 1974 году, что привело к возникновению не признанной никем, кроме Турции, так называемой Турецкой республики Северного Кипра.

Греки-киприоты считают визит Эрдогана на остров провокацией. В прошлый вторник корабль турецкого флота сделал несколько выстрелов по катеру кипрской береговой охраны недалеко от разделительной линии между севером и югом острова.

Накануне глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун в интервью греческой газете Kathimerini призвал признанные власти Кипра и Грецию к мирному сосуществованию.

"Если мы не хотим оставить это разногласие в наследство нашим детям, необходимо быть реалистами. Наиболее реалистичным решением является принцип двух государств, при котором ТРСК имеет равные права со своим южным соседом", - сказал он.

На Кипре протестуют против ковид-пропусков

В воскресенье вечером несколько тысяч человек собрались напротив президентского дворца в столице Кипра на акцию протеста против специальных ковид-пропусков, которые должны ввести на острове во вторник.

Протест прошел мирно. Собравшиеся говорили о незаконном ограничении своих прав: они требовали, чтобы правительство гарантировало, что вакцинация не станет обязательной.

Альянс против России и Китая складывается все отчетливее

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Эсминец британского флота "Дефендер", в конце июня вошедший в воды Крыма, чтобы подчеркнуть непризнание его аннексии Британией, спровоцировал рефлекторный ответ России в виде лжи. Этот эпизод, в ряду других похожих, ясно показывает, что в мире растет тенденция противодействия атакам России и Китая на международные нормы поведения, пишет автор Washington Post.

Россия утверждает, что стреляла и применяла противокорабельные ракеты по курсу "Дефендера", после чего тот был вынужден сменить курс. В британском минобороны утверждают, что огня по кораблю не было и курс он не менял.

Поход ударной группы, в составе которой состоит не только "Дефендер", но и авианосец "Куин Элизабет", начался в мае. Корабли идут в Южно-Китайское море, где доминирует Китай. Газета Financial Times недавно анонсировала в том же регионе совместные маневры сил Японии и США. Источник издания сказал, что это подготовка на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня. Самый западный остров Японского архипелага находятся всего в 68 милях от Тайваня.

"Японское правительство все ближе к признанию того, что защита Тайваня - это защита Японии", - говорит представитель Пентагона Хейно Клинк.

Россия и Китай наращивают военное сотрудничество у японских берегов, и Клин подчеркивает: важно, чтобы западные силы проводили маневры именно в Азии.

Генри Киссинджер не без оснований утверждал, что мы на пороге холодной войны с Китаем, а Владимир Путин, продолжающий досадовать из-за исхода прошлой холодной войны, кажется, не заинтересован к возврату России к роли "нормальной страны" на международной арене.

Израильская шпионская утилита попала в руки автократов

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Против правозащитников, журналистов и адвокатов по всему миру использовали программу для слежки, разработанную и проданную правительствам авторитарных стран израильской компанией NSO, сообщает Си-эн-би-си.

Это следует из списка телефонов "врагов режимов", попавшего в редакции мировых СМИ и связанного с компанией. Проверить подлинность этого списка, как и установить, телефоны каких его фигурантов были взломаны, не представляется возможным.

Правозащитные организации обвинили израильскую компанию в пособничестве тоталитарным режимам, но в NSO отрицают обвинения, утверждая, что spyware-утилиты, которые она разрабатывает, могут приобрести только военные или спецслужбы стран с хорошей репутацией в области прав человека.

Утилита, о которой идет речь, называется, Pegasus. В воскресенье о скандале вокруг нее написали все крупные западные СМИ. Pegаsus заражает "Айфоны" и аппараты на Android, позволяя выкачивать из них сообщения, фото, записывать звонки и дистанционно включать микрофоны. Тестирование нескольких номеров из попавшего в СМИ списка показало, что они действительно заражены этой утилитой.

Новая стахановщина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При желании в корпоративной культуре можно найти элементы коммунистической пропаганды

Профессор менеджмента в Ланкастерском университете Богдан Костеа в колонке для газеты Independent иллюстрирует опасность профессионального выгорания при помощью фигуры советского ударника Алексея Стаханова.

Советская пропаганда сделала из ударников труда знаменитостей, эта модель давала безграничные возможности в идеологическом плане. Но почему призрак Стаханова до сих пор нас волнует, задается вопросом автор.

По его наблюдениям, "новую стахановщину" сегодня можно увидеть в офисах по всей Британии. Ударный труд превратился в элемент корпоративной культуры и грозит, как легко догадаться, выгоранием и сопутствующими проблемами со здоровьем работников.

"Когда исполняется мечта стать звездой корпоративной культуры, рождается новый Стаханов. Но кто сможет поддерживать такую жизнь? Возможно ли каждый день быть уникальным, сверхуспешным и креативным? Ответ не похож на сказку", - предостерегает ученый.

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Москвичи выстраивались в очереди, чтобы привиться "КовиВаком"

"КовиВак" - одна из самых загадочных российских вакцин. Она никогда не была в широком доступе и по ней нет научных исследований. Однако в России в последние недели началась настоящая охота за ней. Спрос на "КовиВак" такой, что вакцина постоянно заканчивается в пунктах вакцинации, не успев появиться. Русская служба Би-би-си разбиралась, чем отличается эта вакцина от конкурентов и как можно объяснить ажиотажный спрос на нее.