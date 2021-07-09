Экс-директор "Военторга" получил срок в США. Его судили за отмывание, а посадили за взятку

Владимир Козловский

для Би-би-си, Нью-Йорк

час назад

Автор фото, ABC

Бывший замдиректора "Военторга" Леонид Исаакович Тейф, арестованный в Северной Каролине 5 декабря 2018 года по ряду сенсационных обвинений, а 19 марта этого года частично признавший вину, приговорен к пяти годам лишения свободы и трем годам гласного надзора.

Поскольку Тейфу зачтется время, отбытое с декабря 2018 года в СИЗО, а его срок будет к тому же сокращен примерно на 15% за минимально примерное поведение, сидеть ему останется не так уж долго. Его главный адвокат Роберт Вулф говорит, что, по его выкладкам, речь идет не более чем о 18 месяцах.

Одновременно с вынесением приговора 59-летний уроженец Беларуси и гражданин России и Израиля подписал пятистраничный документ, в котором выражал согласие быть потом депортированным из США, не оспаривать депортацию в суде и оказывать содействие депортирующим его ведомствам.

Он дал согласие на депортацию в Беларусь, в случае ее отказа - в Израиль, а если ему откажут и там, то в Россию.

Пятилетний срок обязалась требовать для Тейфа взамен на признание вины Федеральная прокуратура, официально снявшая с Тейфа перед оглашением приговора 47 пунктов обвинительного заключения из 50.

Громкое дело, поначалу привлекшее к себе большое внимание местных СМИ и грозившее Тейфу 20 годами лишения свободы, закончилось для него сравнительно благополучно. Если назвать вещи своими именами, гора родила мышь.

Поначалу такой оборот был настолько неожиданным, что ряд СМИ, в частности, агентство Ассошиэйтед пресс, в марте не совсем верно изложили признательную сделку, которую заключили с прокуратурой Тейф и его бывшая жена Татьяна Анатольевна, приговоренная сейчас к уже отбытому сроку. После протеста защитника Тейфа агентство поместило поправку.

По словам Вулфа, такой исход дела являет собой "огромную победу" его подзащитного, которому поначалу среди прочего вменялись попытка заказать убийство предполагаемого любовника жены, с которой Тейф развелся в 2017 году, отмывание в США части якобы полученных в России откатов на сумму 150 млн долларов и сокрытие зарубежных авуаров.

В итоге бывший военторговец признался в даче взятки в 10 тысяч долларов сотруднику министерства внутренней безопасности США, чьего содействия он искал в депортации любовника жены, визовом мошенничестве и подаче лживой налоговой декларации.

Татьяна созналась во лжи в иммиграционном документе.

"Тейф добился снятия всех 37 пунктов об отмывании денег, снятия пункта о попытке заказать убийство и снятии почти всех остальных пунктов выдвинутых против него обвинений, то есть основной части дела, заведенного на него прокуратурой", - говорится в имейле адвоката, который сообщил, что теперь пытается уладить дело о взяточничестве, открытое на Тейфа в штате Юта.

Зашитник добавляет, что Тейфу вернут подавляющее большинство изъятых у него авуаров. Заключая сделку с прокуратурой, Тейф согласился выплатить в доход американского государства 5,9 млн долларов, а оставшиеся у него средства были заморожены.

Прокуратура также отказалась от намерения конфисковать многочисленные объекты недвижимости, имеющиеся у его подзащитного в США.

Пока Тейф сидел в предварительном заключении, эти объекты продолжали облагаться налогом на недвижимость, неуплата которого грозила конфискацией его собственности. Когда задолженность Тейфа превысила 152 тысяч долларов, его защита ходатайствовала о том, чтобы судья позволила ему погасить ее за счет его авуаров, арестованных прокуратурой. Судья согласилась и заодно перенесла дату вынесения приговора с августа на начало июля.