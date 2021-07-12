"Равенство" или "Справедливость"? Какие политические партии есть в России. Викторина

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете российские партии.

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