"Равенство" или "Справедливость"? Какие политические партии есть в России. Викторина
В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете российские партии.
В приложении викторина может отображаться некорректно. Лучше открыть ее в мобильном браузере.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды