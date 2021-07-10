Шарлотсвилл: в США снесли памятники конфедератам Ли и Джексону, вызвавшие столкновения в 2017 году
В городе Шарлотсвилл, штат Виргиния, с постамента были сняты конные статуи Роберта Ли и "Стоунволла" Джексона, генералов Конфедерации южных штатов в годы Гражданской войны 1861-1865 годов.
Городской совет предложил снести памятник Ли еще четыре года назад, но тогда на его защиту съехались ультраправые радикалы и сторонники превосходства белой расы, которые провели факельные шествия. В ходе столкновений с активистами антифа, устроившими контрдемонстрацию, один из протестующих насмерть задавил своим автомобилем местную активистку.
После продолжительных судебных тяжб Верховный суд Виргинии в апреле 2021 года отменил запрет на снос памятников, наложенный окружным судом двумя годами ранее, позволив местным властям принимать решение о судьбе памятников деятелям Конфедерации самостоятельно.
В июне городской совет Шарлоствилла единогласно высказался в поддержку решения убрать из парков памятники Ли и Джонсону.
Решению предшествовала работа комиссии, созванной муниципальными властями.
В ее итоговом докладе говорится, что эти статуи воплощают идеологию, которая романтизирует прошлое штатов Конфедерации, замалчивает ужасы рабства и роль рабовладения как основной предпосылки Гражданской войны, а также популяризирует идею о превосходстве белой расы.
"Снос этой статуи - маленький шаг к цели, которая заключается в том, чтобы помочь Шарлотсвиллу, Виргинии и всей Америке разобраться со своим грехом - с готовностью уничтожать чернокожих ради экономической выгоды", - заявила мэр Шарлоттсвила Никайя Уолкер.
Однако далеко не все согласны с этим решением. Некоммерческая организация "Фонд памятников" попыталась оспорить его в суде.
Ее представители считают, что снос памятников препятствует открытой дискуссии об истории и наследии Конфедерации.
Городские власти также переименовали носившие имена генералов Ли-парк и Джексон-парк.
По сообщениям местных СМИ, в субботу на снос памятника Ли собралось почти 200 человек, несмотря на ранний час: работы по демонтажу начались около 8 утра.
Они приветствовали аплодисментами грузовик, который увозил статую.
Стоявший неподалеку памятник генералу Томасу Джонатану Джексону, известному как "Стоунволл" (англ. - каменная стена), сняли с постамента двумя часами позже.
Город принял статуи на хранение до тех пор, пока муниципальный совет не придумает, что с ними делать дальше.
За месяц до сноса совет объявил о приеме заявок от музеев и исторических обществ на дальнейшее хранение памятников и уже получил около десятка предложений.
Оба памятника были установлены в начале 1920-х - в эпоху, когда в южных штатах США действовала система расовой сегрегации, запрещавшая совместное обучение представителей разных рас и браки между ними и поражавшая в правах чернокожее население.
Именно в то время были установлены сотни памятников генералам Конфедерации, которые одни считают символами расизма и рабства, а другие - важными элементами истории южных штатов и их уникальной идентичности.
"Я рад, что выдалось скучное утро, скучное в том смысле, что ничего плохого не случилось", - цитирует New York Times наблюдавшего за сносом Джона Эдвина Мейсона, профессора истории Виргинского университета.
"Мы волновались, что снова может случиться что-то плохое. Мне кажется, обыденный характер происходящего - это хорошо. Заурядность этого события - это хорошо," - сказал историк.
В 2017 году планы властей небольшого либерального городка в Виргинии снести памятник генералу Ли вызвали возмущение у набиравшего обороты движения альт-райт - "альтернативных правых", воодушевленных победой на президентских выборах Дональда Трампа, в котором они видели идеологического союзника.
В город съехались ультраправые активисты разного толка, от неонацистов, неоконфедератов и сторонников "Ку-клукс-клана" до только что созданных и разрастающихся в интернете групп. Они прошли по улицам факельным шествием и кричали расистские лозунги, например - "Евреи не вытеснят нас!".
Один из ультраправых въехал на машине в толпу, убив 32-летнюю местную активистку Хизер Хейр. Он был приговорен к пожизненному заключению.
Президет Трамп осудил насилие, обвинив в нем обе стороны конфликта - как ультраправых, так и левых радикалов. Он также сказал, что с обеих сторон противостояния присутствовали очень достойные люди.
Трамп, тем не менее, осудил идеологию шествия, сказав, что неонацисты и адепты идей о превосходстве белой расы противны всему, чем дорожат американцы.
В ходе массовых волнений, прокатившихся по Америке в 2020 году после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, памятники генералам Конфедерации были стихийно снесены в ряде городов и штатов толпами протестующих.
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