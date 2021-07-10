Второе за лето нападение с мачете в центре Лондона: жертва в больнице

час назад

Автор фото, Google

В пятницу вечером в вагоне лондонского метро на станции Грин-парк мужчина напал на пассажиров с мачете, тяжело ранив одного из них. Нападавший был арестован, а пострадавший - доставлен в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Мотивы нападавшего пока не вполне ясны, его имя не сообщается.

Станция Грин-парк некоторое время оставалась закрытой.

Это вторая атака с мачете за лето. В начале июня группа мужчин, вооруженных длинными ножами, напала на подростка на глазах отдыхавших в Гайд-парке горожан.

В пятницу британская транспортная полиция сообщила, что инцидент произошел около 18:45 по местному времени (20:45 по Москве) на станции Грин-парк неподалеку от Букингемского дворца. Один мужчина был задержан по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений.

Один из пассажиров, находившийся в вагоне, где произошло нападение, рассказал, что на пути к станции Грин-парк сперва услышал переполох в другом конце вагона, а потом увидел мужчину, размахивавшего черным мачете длиной примерно в 30 см, и другого мужчину с глубокой раной на голове.

По его словам, пассажиры громко кричали, после чего началась паника и давка, когда пассажиры устремились к головному вагону.

Свидетель, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что нападавший насмехался над пассажирами, а те чувствовали себя беззащитными, потому что система внутренней связи в поезде не работала, и они не могли оповестить машиниста.

"Нападавший пошел в конец поезда. Мы слышали крики, но не видели, что происходит", - рассказал пассажир.

"Потом он вернулся и встал в противоположном конце вагона, издеваясь над нами и делая вид, что собирается выломать дверь вагона".

Когда поезд наконец остановился на станции, подозреваемого арестовали вооруженные полицейские. По словам очевидца, тот не оказал сопротивления.

"В течение примерно десяти минут я искренне думал, что меня здесь под землей и зарубят насмерть", - вспоминает свидетель. По его словам, это стало для него ужасающим потрясением.

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Июньское нападение с мачете в Гайд-парке, заснятое очевидцами на видео, потрясло жителей Лондона

В комментарии газете Daily Mail полиция уточнила, что нападение произошло между станциями Грин-парк и Бонд-стрит на линии Jubilee Line.

Вооруженные полицейские прибыли на обе станции и остановили поезд, где задержали подозреваемого.