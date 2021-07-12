В Британии запретили неонацистскую группировку, лидер которой окопался в России

22 минуты назад

Автор фото, Propaganda image Подпись к фото, Группировка пыталась вербовать новых членов среди британской молодежи

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель объявила вне закона неонацистскую группировку из США The Base ("Основа"), руководитель которой некоторое время назад перебрался в Россию и оттуда управляет действиями своих сторонников.

Министр заклеймила членов этой организации, назвав их злобными сторонниками превосходства белой расы, выбирающими себе слабых жертв по всему миру.

Эта группировка будет уже пятой по счету, на которую распространится британское антитеррористическое законодательство.

В прошлом году программа Би-би-си "Панорама" рассказала о попытках этой группировки организовать в Британии набор новых членов в свои ряды.

Проведенное Би-би-си расследование вскрыло, как основатель группировки, Риналдо Наззаро, женатый на гражданке России и переехавший с ней из Америки в Санкт-Петербург, руководил оттуда своими сторонниками,

The Base, созданная в 2018 году, объявила своей целью создание террористических ячеек в США и других странах, чтобы развязать войну на расовой почве и основать фашистские моноэтнические государства.

Члены группировки учились обращению с оружием и взрывчатыми веществами, сейчас несколько неонацистов находятся в США под следствием по обвинению в заговоре с целью убийства.

Хотя структура группировки была сильно разрушена правоохранителями, несколько ее лидеров, включая Наззаро, остаются на свободе и продолжают свою деятельность.

Официальный запрет на эту группировку, если он будет одобрен законодателями, вступит в силу уже на этой неделе. По закону членство в этой группировке или ее поддержка будут приравниваться к участию в теракте, что может повлечь тюремное заключение сроком до 14 лет.

Автор фото, Social media Подпись к фото, Руководитель группировки Риналдо Наззаро сейчас проживает в России, откуда руководит действиями своих сторонников

В заявлении Хоум-офиса говорится, что группировка разделяет цели и идеологию с так называемой Дивизией Атомваффен (Atomwaffen Division), известной еще как Национал-социалистический порядок (National Socialist Order), которая также была запрещена в начале этого года.

Среди других ультраправых экстремистских группировок, которым дано определение террористических организаций, оказались созданные в Великобритании "Дивизия Зонненкриг" (Sonnenkrieg Division) и "Национальное действие" (National Action), а также основанная в Эстонии "Дивизия Фойеркриг" (Feuerkrieg Division).

В программе Би-би-си "Панорама" было подробно рассказано, как Наззаро и другие руководители группировки проводили собеседования и обрабатывали молодых новобранцев из Великобритании и других стран.

Журналисты Би-би-си, проводившие расследование, рассказали также и о другом руководителе группировки, Мэтью Баккари, который вел в сети скандальный неонацистский форум, связанный с многочисленными разбирательствами по делах о терроризме, слушавшимися в британских судах.

Наззаро, некогда работавший на ФБР и Пентагон, перебрался в Россию примерно в то же время, когда была создана "Основа".