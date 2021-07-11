Избитый 5 июля в Тбилиси оператор Александр Лашкарава умер. Заведено дело о доведении до самоубийства

час назад

Автор фото, Guga Maisuradze

Оператор грузинской телекомпании "Пирвели" Александр (Лексо) Лашкарава, который был избит 5 июля противниками ЛГБТ-шествия в Тбилиси, скончался.

Как сообщила телекомпания "Пирвели", Лашкараву в субботу утром обнаружила мертвым у себя дома его мать.

Точная причина смерти пока не называется. В МВД Грузии заявили, что по факту смерти начато расследование по статье 115 УК Грузии - доведение до самоубийства. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Лашкарава был избит пятого июля в подъезде гражданского движения "Позор", который подвергся нападению радикальных групп. Вместе с ним была журналистка Миранда Багатурия. После нападения в интервью Би-би-си он говорил, что его били по лицу и голове. Оператору потребовалась операция, так как была сломана лицевая кость.

"Мы спускались, когда услышали страшный грохот на нижних этажах. Они ворвались в подъезд, - вспоминал он.- Я стоял на лестнице, кто-то через лестницу, со стороны подъезда потянул меня, отнимал за камеру. Удары сзади, спереди. Я вообще не понимал, что, откуда, вообще что происходит".

В связи с нападением на съемочную группу были задержаны четыре человека. По данным МВД Грузии, следствие ведется по статьям о незаконном препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозой насилия, преследовании c применением насилия и угроз и о насилии, совершенного группой.

Пятого июля более 50 человек, в основном сотрудники СМИ, подверглись нападениям ультраконсервативных групп, которые выступали против проведения в Тбилиси ЛГБТ-шествия.