Ричард Брэнсон слетал к границе с космосом на своем ракетоплане

11 июля 2021, 15:26 GMT Обновлено 7 минут назад

Автор фото, Virgin Galactic

Британский предприниматель Ричард Брэнсон слетал в полет к границе с космосом, в реализовав главную мечту всей своей жизни.

Ракетоплан Unity его компании Virgin Galactic в воскресенье достиг высоты в 90 километров, где небо становится черным, а горизонт Земли искривляется.

Полет стартовал над пустыней штата Нью-Мексико в США примерно в 08:30 по местному времени (17:30 по Москве). Он продлился чуть менее полутора часа.

Компания Virgin Galactic вела прямую трансляцию.

Брэнсона сопровождала команда из пяти человек. По его словам, он хотел лично пережить этот опыт, прежде чем ракетоплан начнет отправлять к границе с космосом туристов. Первый коммерческий полет Unity намечен на следующий год.

70-летний бизнесмен впервые выразил намерение построить ракетоплан еще в 2004 году, когда он основал компанию Virgin Galactic. Брэнсон тогда рассчитывал, что сможет начать возить космических туристов уже в 2007 году.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: момент, когда ракетоплан с Брэнсоном на борту отрывается от земли

Но космический проект оказался одним из самых сложных начинаний в его жизни. Путь к сегодняшнему запуску оказался намного длиннее и трагичнее, чем предполагалось - из-за технических проблем, включая катастрофу прототипа аппарата в 2014 году, которая привела к гибели пилота и тяжелым травмам его помощника.

"Я хотел отправиться в космос с тех пор, как был ребенком, и в ближайшие 100 лет я надеюсь дать такую возможность и сотням тысячам других людей", - сказал Брэнсон в интервью Би-би-си.

"И почему бы им и не полететь в космос? Космос удивителен, Вселенная великолепна. Я хочу, чтобы люди смогли сверху посмотреть на нашу прекрасную Землю, а потом вернуться домой и трудиться изо всех сил, чтобы ухаживать за ней".

Как работает ракетоплан?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Самолет-носитель выпускает Unity в полет (тестовое испытание)

Самолет-носитель поднимает ракетоплан на высоту 15 километров, а затем Unity отделяется и включает собственный ракетный двигатель.

После этого Unity взмывает к границе космоса и земной атмосферы, разогнавшись до скорости, в три раза превышающей звуковую.

Граница земной атмосферы с космосом находится на высоте 100 км. Максимальная высота, которой может достигнуть Unity, - 90 км.