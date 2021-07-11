Джокович выиграл Уимблдон и догнал по кубкам главных соперников Федерера и Надаля

33 минуты назад

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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира в Лондоне, обыграв Маттео Берреттини из Италии со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3.

Это шестая победа на Уимблдоне за карьеру 34-летнего Джоковича, первой ракетки мира в настоящий момент.

Таким образом, теннисист становится 20-кратным победителем турниров "Большого шлема", сравнявшись по этому показателю с рекордсменами Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

Федерер поздравил серба в "Твиттере".

По словам Джоковича, победа на Уимблдоне была для него детской мечтой. "Семилетним мальчиком в Сербии я мастерил себе Уимблдонский кубок из подручных материалов. Иметь шесть настоящих для меня - это что-то невероятное", - сказал теннисист.

В 2021 году Джокович выиграл первые три турнира "Большого шлема", сумев нагнать двух своих главных соперников.

Джокович не раз высказывался о том, как хочет войти в историю. На достижение 20 громких побед у серба ушло 13,5 лет. Свой первый титул победителя турнира "Большого шлема" он получил в 2008 году на Открытом чемпионате Австралии. В том же году Федерер, который на шесть лет старше серба, заработал уже 12 из своих 20 титулов.

В своей речи Джокович отметил Надаля и Федерера.

"Я хочу отдать должное Рафе и Роджеру. Они легенды нашего спорта и самые великие игроки, с которыми мне доводилось играть, - сказал Джокович. - Именно из-за них я сегодня здесь. Они дали мне понять, что я должен стать сильнее - умственно, физически, тактически".