Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв Англию в серии пенальти

11 июля 2021, 22:01 GMT Обновлено 7 минут назад

Автор фото, UEFA Подпись к фото, Сборная Италии празднует победу в чемпионате Европы во второй раз в своей истории

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив англичан в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. Основное и добавленное время завершились со счетом 1:1.

Встреча прошла на лондонском стадионе Уэмбли и собрала более 67 тысяч зрителей. На трибуне для VIP-персон присутствовали президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям с супругой Кейт и старшим сыном принцем Джорджем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой, звезда английского футбола Дэвид Бэкхем, супермодель Кейт Мосс и другие.

Автор фото, UEFA Подпись к фото, Герцог и герцогиня Кембриджские и принц Джордж посетили почти все матчи сборной Англии стадии плей-офф

Герцог и герцогиня Кембриджские в своем официальном "Твиттере" поздравили Италию с победой и выразили слова поддержки сборной Англии: "Вы сделали очень много, просто сегодня был не наш день. Вы все должны гордиться собой и идти дальше с высоко поднятой головой. Я знаю, многое еще впереди".

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн считает, что нация должна гордиться такой сборной: "Тяжелое поражение. Но у этой команды большое будущее, они вдохновили нацию на поле и за его пределами после многих неудач. Они еще себя покажут на ЧМ в Катаре".

С Оуэном согласно большинство комментаторов: команда Гаррета Саутгейта подарила Англии незабываемый чемпионат, и отчасти "футбол вернулся домой", как гласит ставшая знаменитой на весь мир кричалка английских болельщиков - сборная играла в финале крупного чемпионата, чего не было уже несколько десятилетий, на домашнем стадионе Уэмбли.

"Ни я, ни ребята не могли сделать больше, чем сделали. Проиграть по пенальти - обиднее всего. Сегодня нам не повезло, но мы провели фантастический чемпионат и можем гордиться собой. Конечно, сейчас очень больно и будет больно какое-то время, но мы на правильном пути и будем прогрессировать, приняв во внимание сегодняшние ошибки", - сказал после матча капитан сборной Гарри Кейн.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом Евро-2020, лучшим бомбардиром чемпионата стал потругалец Криштиану Роналду.

Как развивался матч

Матч начался неожиданно: англичане открыли счет на второй минуте, в одной из первых же своих атак. Опытная защита итальянцев прозевала в штрафной защитника Люка Шоу, и он великолепным ударом вколотил мяч с навеса в сетку ворот скуадры адзуры.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стадион Уэмбли вскочил на ноги после гола Люка Шоу на второй минуте матча

Итальянцы долгое время не могли наладить игру, англичане доминировали большую часть первого тайма и уверенно контролировали игру, однако голевых моментов больше создать не смогли, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев поля.

Во второй тайме итальянцы сумели перехватить преимущество, больше владели мячом и прижали англичан к воротам. Ответный гол назревал, и на 67-й минуте итальянцам удалось отквитаться.

После легкой паники во вратарской площадке англичан мяч в их ворота с близкого расстояния отправил Леонардо Бонуччи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во втором тайме Леонардо Бонуччи сравнял счет

В дополнительное время доминирование итальянцев было уже не таким подавляющим. Обе команды создавали моменты. Напряжение на Уэмбли наростало с каждой минутой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд был на высоте

Судьба титула чемпионов Европы решилась на последнем ударе серии пенальти: вингер сборной Англии 19-летний Букайо Сака не сумел пробить итальянского вратаря.

Ранее два гола в ворота Италии не сумели забить 21-летний Джейдон Санчо и 23-летний Маркус Рашфорд. Двое последних вышли на замену за две минуты до конца добавленного времени. Некоторые эксперты находят странным решение главного тренера Саутгейта поставить на пенальти наименее опытных игроков команды.

Бывший нападающий Премьер-лиги Крис Саттон напомнил после матча в эфире Би-би-си, что сборная Англии почти никогда в своей истории не выигрывала в серии пенальти.

Для Италии это второй титул чемпионов Европы, впервый сборная страны завоевала его в 1968 году.

Этот турнир - юбилейный, он был учрежден 60 лет назад, и за это время было проведено 16 чепионатов.

Чаще всех их выигрывали Германия и Испания - по три победы, у Франции (как и у Италии) - две победы, по одному разу победителями становились СССР, Чехословакия, Нидерланды, Дания, Греция и Португалия.