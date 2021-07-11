На выборах в парламент Молдовы лидирует партия, поддерживающая президента Майю Санду

41 минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Президент Майя Санду распустила парламент в апреле и назначила новые выборы

На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которую ранее возглавляла нынешний президент Майя Санду. Согласно предварительным данным, она получает большинство в парламенте.

Основным соперником PAS, как и ожидалось, стал Блок коммунистов и социалистов. Им руководят экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

Досрочные выборы были назначены на воскресенье, после того как в апреле Санду распустила парламент страны. Это было ее предвыборным обещанием.

ЦИК Молдовы сообщает, что, по результатам подсчета данных с 95% участков, PAS получает более 48% голосов, Блок коммунистов и социалистов около 30%.

По предварительным данным, PAS может получить большинство в парламенте, если ей перейдут голоса партий, не преодолевших пятипроцентный барьер.

Избирательные участки в Молдовы закрылись в 21:00 по местному времени, явка составила 48%.

Во время предвыборной кампании политические силы единодушно заявляли, что эти выборы определят будущее страны.

Если раньше власти страны балансировали между Европой и Москвой, то при наличии союзников в парламенте новый президент Майя Санду планирует ориентироваться строго на Запад.

Почему были назначены досрочные выборы

Майя Санду зарекомендовала себя как президент с либеральными проевропейскими взглядами, внушив доверие западным партнерам и проевропейски настроенной части избирателей.

При этом бывший президент Игорь Додон остался значимой политической фигурой как лидер Партии социалистов Молдовы, составлявшей большинство в парламенте.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший президент Игорь Додон хотел отложить выборы, критиковав их проведение в пандемию

Досрочные парламентские выборы были предвыборным обещанием Санду. Додон также признавал их целесообразность, однако, критиковал их проведение в пандемию.

Молдова - одна из самых бедных стран в Европе, и пандемия серьезно ударила по ее экономике. За последний год без работы осталась почти четверть населения страны.