На выборах в парламент Молдовы лидирует партия, поддерживающая президента Майю Санду
На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которую ранее возглавляла нынешний президент Майя Санду. Согласно предварительным данным, она получает большинство в парламенте.
Основным соперником PAS, как и ожидалось, стал Блок коммунистов и социалистов. Им руководят экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.
Досрочные выборы были назначены на воскресенье, после того как в апреле Санду распустила парламент страны. Это было ее предвыборным обещанием.
ЦИК Молдовы сообщает, что, по результатам подсчета данных с 95% участков, PAS получает более 48% голосов, Блок коммунистов и социалистов около 30%.
По предварительным данным, PAS может получить большинство в парламенте, если ей перейдут голоса партий, не преодолевших пятипроцентный барьер.
Избирательные участки в Молдовы закрылись в 21:00 по местному времени, явка составила 48%.
Во время предвыборной кампании политические силы единодушно заявляли, что эти выборы определят будущее страны.
Если раньше власти страны балансировали между Европой и Москвой, то при наличии союзников в парламенте новый президент Майя Санду планирует ориентироваться строго на Запад.
Почему были назначены досрочные выборы
Майя Санду зарекомендовала себя как президент с либеральными проевропейскими взглядами, внушив доверие западным партнерам и проевропейски настроенной части избирателей.
При этом бывший президент Игорь Додон остался значимой политической фигурой как лидер Партии социалистов Молдовы, составлявшей большинство в парламенте.
Досрочные парламентские выборы были предвыборным обещанием Санду. Додон также признавал их целесообразность, однако, критиковал их проведение в пандемию.
Молдова - одна из самых бедных стран в Европе, и пандемия серьезно ударила по ее экономике. За последний год без работы осталась почти четверть населения страны.
По словам аналитиков, на нынешних выборах избиратели фактически голосуют за тех, кто, по их мнению, может лучше справиться с пандемией и ее последствиями.
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