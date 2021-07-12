Дайджест: финал Евро, протесты на Кубе и Брэнсон в невесомости

12 июля 2021, 03:45 GMT Обновлено 14 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сборная Италии завоевала титул чемпионов Европы второй раз в истории

Минувшим вечером завершилось одно из главных спортивных событий года - чемпионат Европы по футболу, перенесенный с прошлого лета из-за пандемии коронавируса.

Сборной Англии не удалось повторить триумф чемпионата мира 1966 года и победить в финале Евро-2020 итальянцев, которые сами до этого выигрывали европейский турнир лишь однажды более 50 лет назад.

Основное время матча завершилось ничьей (1:1), дополнительное время также не принесло голов, и лишь в серии послематчевых пенальти был определен победитель. Италия выиграла со счетом 3:2.

Сборная Англии вышла в финал впервые за долгое время и проводила матч при колоссальной поддержке: на Уэмбли собралось более 60 тысяч человек, удачи футболистам пожелала королева Елизавета II, дома и автомобили по всей стране были украшены бело-красными флагами, пабы были забиты под завязку, весь мерч сборной скуплен, а в магазинах закончилось пиво.

Автор фото, Reuters

Фанаты мечтали, чтобы "футбол вернулся домой", как поется в знаменитом гимне английской сборной, однако этому не суждено было случиться.

"Мне жаль сборную Англии, поскольку она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, что она продолжит прогрессировать. Но сейчас мы очень счастливы за всех итальянцев", - заявил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Празднования в Риме и других итальянских городах продолжались всю минувшую ночь

Итальянские футболисты были настолько рады победе, что порезали сетку ворот на Уэмбли на сувениры.

Тем временем лондонская полиция сообщила, что расследует случаи проявления расизма по отношению к футболистам сборной Англии.

Как сообщают британские СМИ, темнокожие игроки сборной Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо подверглись травле в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в ворота итальянцев.

Одним финалом Евро минувшие выходные не ограничились. Вот еще два события из мира спорта, которые заслуживают внимания:

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером прибыл в Берлин с двухдневным визитом.

Как ожидается, на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель будут обсуждаться реализация Минских соглашений, отношения Украины с Россией и "Северный поток".

Автор фото, EPA

В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.

Участники акций требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса.

За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших. Люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации.

Антиправительственные демонстрации - большая редкость для Кубы. Последние подобные выступления состоялись почти 30 лет назад.

Президент Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове.

Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор протестующим. По его словам, пришло время защитить революцию.

В центре Тбилиси перед зданием грузинского парламента прошла акция протеста в связи с избиением оператора грузинской телекомпании "Пирвели" Александра Лашкарава.

Лашкарава, которого избили 5 июля, был обнаружен мертвым в воскресенье утром. Причина его смерти неизвестна.

Как сообщает наш корреспондент Нина Ахметели, собравшиеся, среди которых было много журналистов, призвали к отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Они заявили, что если до 11 утра понедельника Гарибашвили не выполнит это требование, протесты продолжатся.

Автор фото, Virgin Galactic

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон накануне совершил полет на ракетоплане Unity его компании Virgin Galactic к границе космоса и успешно вернулся на Землю.

Корабль достиг высоты в 90 километров, задержался на этой высоте на несколько минут (в это время экипаж смог ощутить невесомость), а затем пошел на снижение. Весь полет занял около часа.

"Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребенком […] Это было волшебно", - говорится в заявлении Брэнсона.

Брэнсона сопровождала команда из пяти человек. По его словам, он хотел лично пережить этот опыт, прежде чем ракетоплан начнет отправлять к границе с космосом туристов.

Первый коммерческий полет Unity намечен на следующий год.

Автор фото, AFP

Полиция Гаити задержала ключевого подозреваемого в организации убийства президента Жовенеля Моиза, сообщают местные СМИ, а также пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, задержанный - 63-летний врач, постоянно проживающий во Флориде, Кристиан Эммануэль Санон. Как заявляют в полиции, он организовал заговор с целью самому занять кресло президента.

"Он прибыл в страну в июне частным самолетом с политическими целями и через частное охранное агентство нашел людей для осуществления убийства", - заявил шеф национальной полиции Гаити Леон Чарльз. По его данным, это венесуэльская фирма CTU с главным офисом в США.

Изначально люди были наняты для охраны Санона, но затем он поставил перед ними другую задачу, утверждает шеф полиции.

Двое из них были арестованы днем ранее и вывели на своего заказчика, попытавшись связаться с ним после ареста.

При обыске в доме Санона были обнаружены вещи, прямо указывающие на его причастность к убийству, заявил шеф полиции. На следующем этапе расследования предстоит установить, кто спонсировал операцию.

В ночь на 7 июля неизвестные ворвались в усиленно охраняемeую резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену.

Стены дома изрешечены пулями, на теле 53-летнего Моиза насчитали 12 огнестрельных ранений.

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