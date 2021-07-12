Надежды, отчаяние, ликование и 55 лет боли. Финал Евро-2020 в фотографиях

кьеллини в короне

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36-летний капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини надел корону, вернувшись в Рим после победы

Нервы, переживания, надежды, восторг и отчаяние. Англия проиграла по пенальти Италии в финале Евро-2020, и английские болельщики пережили всю эту гамму чувств.

Родоначальники футбола не выходили в финалы международных соревнований с 1966 года, когда они выиграли чемпионат мира. А на чемпионате Европы они не побеждали ни разу.

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Фанаты Англии 55 лет ждали новой победы своей сборной на крупном чемпионате. Мечты на этот раз не сбылись, но и серебро на ЕВРО-2020 на трезвую голову можно расценивать как большой успех

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Болельщики "скуадры адзурры" ликуют, и им есть чему радоваться: у них отличная команда.

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Итальянцы были вне себя от радости после победы в Евро-2020. В первом же матче чемпионата сборная Италии показала великолепный футбол, сделав заявку на победу, но в итоге пришла к ней в тяжелой борьбе после двух выигранных серий пенальти - в финале и полуфинале

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После выхода в финал Евро-2020 эмоции английских фанатов зашкаливали: все надеялись на долгожданную победу. Английскую Премьер-лигу многие заслуженно считают сильнейшей в мире, и поэтому местные болельщики каждый раз надеются на успех своей сборной

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Английские рыцари: так фанаты шли смотреть финальный матч ЕВРО-2020. Они надеялись на победу, на то, что наконец-то уйдут в прошлое "55 лет боли". Это известное любому английскому фанату выражение взято из знаменитой футбольной песни 1996 года. В ней, правда поется о 30 годах боли. Но счетчик, как мы видим, продолжает крутиться

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Для некоторых жителей родины футбола это не просто игра, это жизнь. Но с поражением в финале ЕВРО-2020 жизнь не кончается, и у способной, молодой английской сборной хорошие перспективы

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Фанаты итальянской сборной гуляли всю ночь. Им есть что праздновать: тренер сборной Роберто Манчини создал прекрасную команду, показывающую яркий комбинационный футбол. Сборная не проиграла ни одного матча с сентября 2018 года

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Местные жители несли гигантский флаг Англии от лондонского района Брент, где вырос игрок сборной Рахим Стерлинг, на стадион Уэмбли. Стерлинг отлично отыграл чемпионат, и, возможно, ему одного гола в финале не хватило до приза лучшему игроку чемпионата

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Английские фанаты на Лестер-сквер в центре Лондона. Тех, кто безразличен к футболу, такие картины во время продолжающейся эпидемии ковида вряд ли обрадуют

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У итальянских болельщиков нашлось чем ответить английским рыцарям. На стадионе можно было увидеть итальянских тиффози и в доспехах римских легионеров, и даже в костюме папы Римского

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Герцогиня Кембриджская чуть не плакала на серии пенальти. Но выглядела она, как всегда, очень стильно: белый костюм и красные серьги-клипсы - это цвета флага Англии

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Итальянские флаги взвились вверх после победной для сборной Италии серии пенальти. Мало того, что сборная победила, ее вратарь Доннарумма, взявший в финале два пенальти, был признан лучшим игроком чемпионата

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Момент, когда сборная Англии не забила забила решающий пенальти в ворота итальянцев. Англичане не забили три пенальти подряд - что ни говори, а это не самый лучший результат. Но у англичан очень молодая сборная, и, возможно, у нее все еще впереди

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Трое игроков сборной Англии, не забившие пенальти, - Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд и Букайо Сака - подверглись расистским нападкам в соцсетях после поражения в финале Евро. Но подавляющее большинство болельщиков и все футболисты выражают им свою поддержку и сочувствие

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