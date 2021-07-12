Надежды, отчаяние, ликование и 55 лет боли. Финал Евро-2020 в фотографиях
Нервы, переживания, надежды, восторг и отчаяние. Англия проиграла по пенальти Италии в финале Евро-2020, и английские болельщики пережили всю эту гамму чувств.
Родоначальники футбола не выходили в финалы международных соревнований с 1966 года, когда они выиграли чемпионат мира. А на чемпионате Европы они не побеждали ни разу.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Болельщики "скуадры адзурры" ликуют, и им есть чему радоваться: у них отличная команда.
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