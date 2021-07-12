Почему на Кубе вспыхнули массовые протесты. Три главные причины

28 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, На Кубе прошли первые за 30 лет антиправительственные протесты

Впервые за более чем 60 лет тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову, скандируя "Свобода!" и "Долой диктатуру!". Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим.

Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 26 км от столицы страны Гаваны, и распространились по всей стране.

"Это ради свободы людей, мы не можем больше этого терпеть. Мы не боимся. Мы хотим перемен, мы не хотим больше диктатуры", - рассказал Би-би-си по телефону протестующий в Сан-Антонио.

В это воскресенье Куба пережила крупнейшие массовые протесты в своей новейшей истории.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты начались в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос и с тех пор распространились по всей стране

Алехандро, который участвовал в акции протеста в Пинар-дель-Рио, сказал Би-би-си, что протест в его провинции начался после того, как здесь увидели, что происходит в Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

"Мы увидели протест в сети, и люди начали выходить", - сказал молодой человек по телефону.

"Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали", - добавил он.

Протесты в это воскресенье были жестко подавлены. И они очень необычны для острова.

Чем же тогда можно объяснить, что тысячи кубинцев в разных городах по всему острову вышли на улицы?

Вот три главные причины.

Коронавирусный кризис

Протесты на Кубе, похоже, являются результатом накопившейся усталости населения, которая возросла в последние месяцы после одного из самых серьезных экономических кризисов и кризисов в области здравоохранения, которые пережил остров со времен так называемого "особого периода" (кризис в начале 1990-х после распада Советского Союза).

Фактически спусковым крючком для нынешней ситуации, похоже, является смесь серьезности ситуации с коронавирусом и экономических мер, принятых правительством, которые сделали жизнь на Кубе все более сложной.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам участника протеста из Сан-Антонио-де-лос-Баньос, первоначальная акция протеста была организована через социальные сети

На острове, на котором пандемия находилась под контролем в первые месяцы 2020 года, в последние недели произошла повторная вспышка, что привело к тому, что он вошел в число мест с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заболевания по численности населения в Латинской Америке.

Только в воскресенье на Кубе официально зарегистрировано 6750 случаев заболевания и 31 смерть, хотя многочисленные оппозиционные группы говорят, что эти цифры не отражают реальной ситуации.

За последнюю неделю страна побила ежедневные рекорды инфекций и смертей, что привело к перегрузке многих медицинских центров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протесты прошли по всей Кубе

В последние дни соцсети были заполнены сообщениями под хэштегами #SOSCuba и #SOSMatanzas с просьбами о международной помощи и гуманитарной интервенции.

В своем воскресном послании кубинский президент заявил, что нынешняя ситуация такая же, как и в других странах, и отметил, что Куба производит собственную вакцину.

Экономическая ситуация

В условиях практически парализованного туризма - одного из двигателей кубинской экономики - коронавирус оказал глубокое влияние на экономическую и социальную жизнь острова, что вызвало рост инфляции, отключения электричества и нехватку продуктов питания, медикаментов и основных продуктов.

В начале года правительство предложило новый пакет экономических реформ, которые, привели к некоторому повышению заработной платы, но и к быстрому росту цен. По оценке экономистов, что цены могут вырасти от 500% до 900% в год в следующие несколько месяцев.

Правительство с прошлого года способствовало созданию валютных магазинов, в которых начали продавать некоторые продукты питания и предметы первой необходимости, но иностранной валюты на руках у населения очень мало.

Пандемия также привела к длинным очередям, в которых кубинцам приходится стоять, чтобы купить самые обычные товары, такие как масло, мыло или курицу. Некоторое время назад участились отключения электричества.

В аптеках и больницах стало не хватать основных лекарств, а во многих провинциях начали продавать тыквенный хлеб из-за нехватки пшеничной муки.

В прошлом месяце правительство решило временно прекратить прием в банках страны наличных вкладов в долларах, основной валюте, которую некоторые кубинцы получают в качестве денежных переводов из-за границы.

Кубинское правительство объясняет нынешнюю экономическую ситуацию наложенным Вашингтоном эмбарго.

В своем воскресном выступлении Диас-Канель заверил, что это основная проблема, которая угрожает здоровью и развитию народа.

Доступ в интернет

Крупнейшая акция протеста на Кубе после начала революции Фиделя Кастро прошла в августе 1994 года в Гаване. Тогда многие кубинцы в других провинциях даже не знали, что произошло в столице.

Спустя почти 30 лет картина совсем другая: сейчас многие на Кубе имеют доступ к интернету.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция не церемонилась с протестующими

В последнее время кубинцы все чаще используют социальные сети, чтобы выразить свое недовольство правительством, - до такой степени, что во многих случаях они заставляли власти отвечать в своих официальных СМИ на то, что кубинцы комментируют в сетях.

Сегодня значительная часть населения, в основном молодежь, имеет доступ к "Фейсбуку", "Твиттеру" и "Инстаграму".

Доступ к интернету также привел к появлению множества независимых СМИ, которые освещают темы, которые обычно не затрагивают в официальных СМИ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни кубинцев также вышли на акцию протеста в Маленькой Гаване - районе Майами, США

В ноябре прошлого года на Кубе прошла очередная демонстрация, организованная через социальные сети, - после того, как полиция ворвалась в дом нескольких молодых активистов, объявивших голодовку.

Социальные сети стали каналом, по которому по всей стране распространились новости и о нынешнем протесте в Сан-Антонио.