Приближенный короля Иордании получил 15 лет по обвинению в заговоре

59 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Судебный процесс проходил при закрытых дверях

Военный суд в Аммане приговорил бывшего главу личной канцелярии короля Иордании Басема Авадаллаха и одного из младших членов монаршей семьи Шарифа Хасана бен Саида к 15 годам заключения каждого.

Их обвиняли в заговоре с целью свергнуть короля Абдаллу II и возвести на трон его младшего брата принца Хамзу, в 1999-2004 годах бывшего официальным наследником престола.

Председательствующий Муафак Масайед заявил, что собраны достаточные доказательства вины подсудимых, которые, по его словам, "пытались посеять в стране хаос и соблазн".

Обвинение базировалось в основном на их интернет-посланиях.

Прокуратура утверждает, что они подговаривали Хамзу развернуть агитацию среди бедуинских племен, поддерживающих институт монархии, но всегда недовольных правительством.

Громкое дело

3 апреля 2021 года Би-би-си опубликовала переданную через доверенных лиц видеозапись, на которой принц Хамза сообщал, что помещен под домашний арест за встречи и разговоры с критиками нынешнего правительства.

Через четыре дня он публично заявил о верности королю, который сказал, что брат "находится во дворце под моей защитой", и к ответственности не привлекался.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хамза бен Хусейн - старший сын предыдущего короля Иордании Хусейна бен Талала. Ожидалось, что он станет новым королем - но на момент смерти отца принц был слишком молод, в связи с чем трон занял его сводный брат Абдалла. В 2004 году он лишил Хамзу статуса наследного принца.

Неожиданная опала Хамзы, подтвердившая наличие серьезных разногласий внутри правящей династии Хашимитов, стала шоком для Иордании, считавшейся островом стабильности посреди бурного Ближнего Востока.

Бывший фаворит

57-летний Авадаллах, по происхождению палестинец, получивший высшее образование в США, не принадлежал к иорданской аристократии, но много лет пользовался доверием короля.

Ранее он занимал пост министра финансов и считался главным проводником либеральной экономической политики. В 2005 году Давосский форум включил его в свой глобальный список перспективных молодых лидеров.

Его и Хасана бен Саида считали тесно связанными с Саудовской Аравией, где последний прежде служил послом.

Оба были взяты под стражу вскоре после помещения принца Хамзы под домашний арест. Всего по делу о заговоре задержали 18 человек, но 16 из них затем освободили.

На процессе, закрытом для публики, как сообщалось, по соображениям национальной безопасности и длившемся три недели, Авадаллах полностью отрицал вину и заявлял, что не имеет к заговору, если таковой существовал, никакого отношения.

Семья Авадаллаха и его американский защитник Майкл Салливан (Авадаллах имеет также гражданство США) утверждают, что он подвергался жестокому обращению и был лишен права на справедливое судебное разбирательство. Иорданские власти это отрицают.

Местные адвокаты Авадаллаха намерены обжаловать приговор.

Суд отказался заслушать более двадцати свидетелей, вызванных защитой, включая принца Хамзу.

Журналисты не были допущены на оглашение приговора и наблюдали за ним по видеосвязи из разбитой возле здания суда большой палатки.

Ранее власти распространили видео, на котором подсудимые в голубых тюремных робах и в наручниках препровождались в зал заседания под усиленной охраной.

В ходе интернет-переписки с Авадаллахом, частично утекшей в социальные сети, Хамза якобы просил того выяснить, заступится ли за него в случае чего Саудовская Аравия.

Эр-Рияд активно отрицает вмешательство во внутренние дела Иордании.

Некоторые официальные лица в Аммане утверждают, что король Абдалла II вызвал недовольство США своим несогласием с мирным планом Дональда Трампа по Ближнему Востоку, и указывают в связи с этим на американские связи Авадаллаха.

После апрельского кризиса король Абдалла учредил комиссию во главе с экс-премьером Самиром Рифаи для реформирования политической системы государства.