Массовая драка в Кузьминках на юго-востоке Москвы: что известно
В ночь на 13 июля в Москве у станции метро "Кузьминки" произошла массовая драка, в которой участвовали в основном трудовые мигранты.
Среди участников драки есть пострадавшие, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Три человека, по данным агентства, были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.
Пострадавшие и задержанные
"В основном колото-резаные раны и ушибы", - отметил собеседник Интерфакса.
После драки были задержаны 102 мигранта из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. По данным Интерфакса, после драки были задержаны десятки человек.
"Решается вопрос о привлечении [задержанных] к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о статье КоАП "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти". За это правонарушение предусмотрен арест до 15 суток, либо штраф от одной до 2,5 тысяч рублей.
Кто дрался?
В конфликте, как сообщают СМИ, принимали участие граждане Узбекистана, Киргизии, а также Таджикистана, Туркмении и Азербайджана.
По данным телеграм-канала Baza, сначала драка была небольшая.
"Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть", - рассказал собеседник Интерфакса.
Видео очевидцев драки опубликовали телеграм-каналы Mash и Baza.
Всего в драке, по разным данным, участвовали до 200 человек.
К чем причина конфликта?
Что стало причиной или поводом для конфликта, в полиции не уточняют.
Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что драка между мигрантами из Узбекистана и Киргизии могла произойти "на почве личной неприязни".
Как действовала полиция?
Полиции стало известно о готовящейся массовой драке в Кузьминках вечером в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
12 июля около 19:44 в УВД на метрополитене позвонил человек, который отказался представиться, и сообщил, что "у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек".
По словам звонившего, о готовящейся драке он узнал из чата в WhatsApp, в который его кто-то добавил, а затем удалил.
После этого звонка полиция обследовала станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружила, сказал источник агентству.
Однако уже ближе к полуночи в полицию сообщили о массовой драке у станции метро "Кузьминки". Туда были стянуты многочисленные наряды полиции и Росгвардии, а также автозаки.
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