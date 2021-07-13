Массовая драка в Кузьминках на юго-востоке Москвы: что известно

14 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Что стало причиной или поводом для конфликта, в полиции не уточняют

В ночь на 13 июля в Москве у станции метро "Кузьминки" произошла массовая драка, в которой участвовали в основном трудовые мигранты.

Среди участников драки есть пострадавшие, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Три человека, по данным агентства, были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Пострадавшие и задержанные

"В основном колото-резаные раны и ушибы", - отметил собеседник Интерфакса.

После драки были задержаны 102 мигранта из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. По данным Интерфакса, после драки были задержаны десятки человек.

"Решается вопрос о привлечении [задержанных] к административной ответственности", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о статье КоАП "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти". За это правонарушение предусмотрен арест до 15 суток, либо штраф от одной до 2,5 тысяч рублей.

Кто дрался?

В конфликте, как сообщают СМИ, принимали участие граждане Узбекистана, Киргизии, а также Таджикистана, Туркмении и Азербайджана.

По данным телеграм-канала Baza, сначала драка была небольшая.

"Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть", - рассказал собеседник Интерфакса.

Видео очевидцев драки опубликовали телеграм-каналы Mash и Baza.

Всего в драке, по разным данным, участвовали до 200 человек.

К чем причина конфликта?

Что стало причиной или поводом для конфликта, в полиции не уточняют.

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что драка между мигрантами из Узбекистана и Киргизии могла произойти "на почве личной неприязни".

Как действовала полиция?

Полиции стало известно о готовящейся массовой драке в Кузьминках вечером в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12 июля около 19:44 в УВД на метрополитене позвонил человек, который отказался представиться, и сообщил, что "у метро "Кузьминки" готовятся драться выходцы из Средней Азии, ориентировочно около 200-400 человек".

По словам звонившего, о готовящейся драке он узнал из чата в WhatsApp, в который его кто-то добавил, а затем удалил.

После этого звонка полиция обследовала станцию метро и прилегающие к ней районы, но скопления людей не обнаружила, сказал источник агентству.