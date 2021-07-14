ЮНИСЕФ: более 9 млн россиян экономят на еде и недоедают

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Автор фото, Vladimir Smirnov/ TASS

Более 9 миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, говорится в подготовленном Детским фондом ООН - ЮНИСЕФ - докладе о продовольственной безопасности в мире.

Порядка 400 тысяч россиян (данные за 2018-2020 годы) авторы доклада отнесли к группе "экстремальной уязвимости". В эту категорию эксперты ЮНИСЕФ относят тех, кто фактически находится на грани голода: из-за нехватки денег ограничивает количество еды, пропускает приемы пищи.

Еще порядка 8,7 млн россиян (6% населения), согласно данным Детского фонда ООН, относятся к группе умеренной уязвимости - это те, кто не пропускает приемов пищи, но в целом заметно сокращает ее потребление. К этой категории людей относятся, как правило, те, кто вынужден экономить на еде, заменяя питательные продукты низкокачественными.

В июне прошлого года Россия отчиталась в ООН о победе над "крайней нищетой". В "Добровольном национальном обзоре", подготовленном Аналитическим центром при правительстве России, говорилось, что в России практически нет населения с доходами, которые, по версии Всемирного банка, являются порогом абсолютной бедности - 1,9 доллара в день (около 150 рублей).

В обзоре указано, что уже в 2017 году доля населения России, живущего менее чем на 3,2 доллара в день (236 рублей), была ниже 0,1%, менее чем на 5,5 доллара в день (407 рублей) жили около 1% россиян, а менее чем на 10 долларов (740 рублей) - 6,2%.

Малоимущими в России считают людей с доходами ниже прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

В апреле этого года Росстат опубликовал данные, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума упало до 12,1% (17,8 млн человек). С резкой критикой данных Росстата тогда выступил миллиардер Олег Дерипаска.

"На самом деле граждан с такими доходами [ниже прожиточного минимума] у нас в стране порядка 80 млн, - написал Дерипаска в своем телеграм-канале. - Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", - возмущался бизнесмен.