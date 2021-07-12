ВОЗ разработала рекомендации по редактированию ДНК человека без участия российских экспертов

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

58 минут назад

Автор фото, Getty Images

Всемирная организация здравоохранения опубликовала в понедельник сразу два доклада, посвященных самому актуальному и спорному вопросу генной инженерии, а именно - редактированию ДНК человека.

На подготовку официальных рекомендаций ушло более двух лет, а участие в разработке документов приняли сотни экспертов со всего мира: не только ученые, но и сотрудники благотворительных и других некоммерческих организаций (в том числе защищающие права пациентов), религиозные лидеры, представители промышленности, коренных народов разных стран и т.д.

В состав экспертного комитета разработчиков вошли два десятка представителей научного сообщества со всего мира, однако россиян среди них не оказалось. Особенно странно отсутствие представителей российской науки выглядит на фоне того, что российский биолог Денис Ребриков - один из очень немногих ученых, неоднократно открыто заявлявших о своих планах генетической модификации детей.

Первым делом оба документа декларируют, что любые манипуляции над генетическим материалом человека могут производиться только при условии соблюдения трех основных требований: такая работа должна быть безопасной, эффективной и соответствовать нормам этики.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, технология редактирования человеческого генома открывает невиданные доселе возможности в лечении различных заболеваний, однако в полной мере их можно будет реализовать только в том случае, "если ее применение будет направлено на пользу всего человечества, а не на то, чтобы еще больше усилить неравенство" в области здравоохранения.

Речь идет о том, что технология, изначально направленная на диагностику, лечение и предотвращение редких генетических заболеваний, может быть использована для создания "инженерных детей", которых состоятельные родители могут фактически программировать на генетическом уровне еще до рождения.

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Так выглядит ДНК человека, если изобразить генетический код в виде цветов. Последовательность составлена из желтых, зеленых, красных и синих полосок, каждая из которых соответствует одному из четырех азотистых оснований

Работа над обоими документами началась именно после того, как в конце 2018 года профессор Хэ Цзянкуй неожиданно объявил о рождении в Китае первых генетически модифицированных детей. ДНК девочек-близняшек была отредактирована сразу после зачатия, чтобы сделать их невосприимчивыми к заражению ВИЧ.

Позже выяснилось, что о работе профессора Хэ не было известно никому из его коллег за пределами его лаборатории, а родителям, принявшим участие в эксперименте, он показал поддельное заключение комиссии по этике.