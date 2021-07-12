Протесты в Грузии: драка в парламенте из-за избиения журналистов, оппозиция собирает митинг

25 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Воскресные протесты у здания парламента Грузии

В Грузии журналисты, которые накануне требовали отставки правительства, прорвали кордон охраны парламента и ворвались в здание. Им помогали оппозиционные депутаты, которые требовали пропустить представителей медиа в зал заседаний. В результате в парламенте началась драка, которую транслировали в прямом эфире грузинских телеканалов.

Утром в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал понять, что не собирается уходить в отставку - именно этого требовали журналисты и оппозиционные политики во время прошедшего накануне митинга. Его участники протестовали против избиения журналистов при освещении подготовки марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества; один из получивших травмы репортеров скончался в воскресенье.

Гарибашвили назвал воскресный митинг "антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями".

В понедельник утром журналисты ждали у парламента Грузии, рассчитывая попасть на заседание, но их не пускали выстроившиеся по периметру полицейские. Началась потасовка, и после очередной попытки журналистам все-таки удалось прорваться в зал заседаний.

Оппозиционные депутаты поддержали действия представителей СМИ, заявив, что именно они выписали журналистам пропуска для посещения парламента, а значит, прессу должны были пустить в зал.

Сами оппозиционные депутаты заняли место спикера парламента и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза, в очередной раз требуя отставки правительства. Через некоторое время приставы силой освободили трибуну от оппозиционных депутатов, а большая часть оппозиции заявила, что будет бойкотировать работу парламента в знак протеста.

"Депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку Гарибашвили и не будут назначены досрочные парламентские выборы", - цитирует Интерфакс одного из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

Оппозиция призывает своих сторонников присоединиться к акции протеста журналистов в понедельник вечером, чтобы потребовать отставки правительства.

Чем возмущены журналисты?

5 июля противники ЛГБТ-шествия в Тбилиси устроили собственную акцию протеста, на которой был избит оператор грузинской телекомпании "Пирвели" Александр (Лексо) Лашкарава и еще около 50 журналистов.

Автор фото, Guga Maisuradze Подпись к фото, Александр (Лексо) Лашкарава после избиения

Лашкарава находился в подъезде гражданского движения "Позор", офис которого подвергся нападению радикальных групп.

"Мы спускались, когда услышали страшный грохот на нижних этажах. Они ворвались в подъезд, - вспоминал оператор в разговоре с Би-би-си. - Я стоял на лестнице, кто-то через лестницу, со стороны подъезда потянул меня, отнимал за камеру. Удары сзади, спереди. Я вообще не понимал, что, откуда, вообще что происходит".

У Лашкаравы была сломана лицевая кость, его доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. Через несколько дней после этого журналиста нашли мертвым в собственном доме. Причина смерти до сих пор не названа. А МВД Грузии возбудило дело по статье "доведение до самоубийства".

В рамках расследования сначала задержали четверых человек. В понедельник стало известно о пятом задержанном - его подозревают в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, в преследовании, совершенном с применением насилия, а также организации группового насилия.

Всего 5 июля более 50 человек, в основном журналистов, стали жертвами нападения ультраконсервативных групп, которые выступали против тбилисского ЛГБТ-шествия.

В воскресенье, после появления новости о смерти оператора, в Тбилиси прошла акция протеста. Собравшиеся, среди которых было много журналистов, требовали отставки премьера Гарибашвили.

"Журналисты приходили на эту площадь всегда для того, чтобы освещать акции. Власти Грузии шаг за шагом подвели нас к тому, что мы проводим акцию протеста, и мы доведем это дело до конца", - заявил с трибуны парламента телеведущий Вахо Саная.

Собравшиеся дали правительству время до 12 часов дня понедельника, чтобы объявить об отставке, но в понедельник стало понятно, что премьер не собирается удовлетворить требования протестующих.

Из-за ЛГБТ

Поводом для этих событий стал заявленный представителями ЛГБТ-сообщества марш в центре грузинской столицы. Всего лишь анонс акции вызвал резко негативную реакцию со стороны консервативных и ультраправых групп.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Акция протеста против действий радикалов в отношении ЛГБТ-активистов

В ежегодном рейтинге группы ILGA-Europe, которая занимается защитой прав меньшинств, Грузия занимает 32 место из 49 (Россия в этом рейтинге — на четвертом месте с конца). ILGA-Europe отмечает, что в Грузии все еще довольно "рискованная ситуация с защитой прав ЛГБТ-сообщества".

Получив несколько угроз, организаторы ЛГБТ-шествия все равно рассчитывали, что смогут провести мероприятие, тем более что акция была согласована с полицией, а организаторов поддержала президент Саломе Зурабишвили, заявив, что митинг станет проявлением толерантности.

Но это высказывание президента явно прошло мимо самого авторитетного института в стране - Грузинской православной церкви, которая резко высказалась против акции.

В итоге утром 5 июля премьеру Гарибашвили пришлось фактически признать, что безопасность участников мероприятия обеспечить невозможно. Он предложил перенести марш в другое место.

После этого на улицах Тбилиси появились группы людей, которые громили подъезды, бросались камнями, а после этого взобрались на третий этаж здания, где находился офис "Тбилиси прайда", разгромив помещение.

К этому моменту митинг был уже отменен, а центр города находился под контролем агрессивно настроенных ультраправых активистов, которые в том числе атаковали журналистов, которые снимали происходящее на камеры.

Патриархия Грузии позже выступила с заявлением, в котором осудила беспорядки, но возложила ответственность не на агрессивных активистов, устроивших погромы, а на организаторов акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества.