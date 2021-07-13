Дайджест: скандал с расизмом в Англии; что США делать с Кубой и Гаити?

18 минут назад

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Десятки людей арестованы на Кубе в ходе крупнейших за последние десятилетия протестов против коммунистического правительства, которые начались в минувшее воскресенье.

Кубинцы возмущены крахом экономики, нехваткой продовольствия и медикаментов, ростом цен и действиями правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

По данным правозащитной группы Cubalex, с воскресенья по всей стране было задержано не менее 100 активистов и журналистов - часть во время акций протеста, другие - при попытке покинуть свои дома.

Аресты проводили полицейские, которым помогали сотрудники в штатском. На фотографиях с места событий видно, что при задержаниях полицейские применяли силу и использовали спецсредства.

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Как сообщает агентство Рейтер, в понедельник на улицах Гаваны было тихо, при этом в городе было много полицейских. Здание Капитолия, где в воскресенье собралось более тысячи человек, оцепили.

По-прежнему сообщается о перебоях в работе мобильного интернета - единственного для многих кубинцев средства связи.

Президент США Джо Байден накануне призвал власти Кубы не применять насилие к протестующим и услышать свой народ. В кубинском МИД в ответ заявили, что Байден сам должен сделать то же самое и снять блокаду Кубы.

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В последнее десятилетие США неустанно усиливали свое влияние по всему миру - боролись с терроризмом на Ближнем Востоке, противостояли Китаю и России и пытались защищать права человека вдали от дома, но собственному региону почти не уделяли внимания, пишет New York Times.

И вот на этой неделе буквально по-соседству начали происходить события, которые заставили администрацию Джо Байдена мобилизоваться. Это протесты на Кубе и дерзкое убийство президента Гаити.

И то, и другое требует от Вашингтона каких-то действий, но каких именно, там пока не понимают, потому что уже давно не уделяли своему ближайшему окружению должного внимания.

Конечно, Байден заявил о готовности защищать угнетенных, в данном случае кубинский народ, который страдает от репрессий, пандемии и экономических тягот. Уже через час после этого заявления США аннулировали свои визы для 100 никарагуанских политиков, судей и членов их семей за поддержку кубинского режима.

Однако назревший в регионе кризис грозит США куда более серьезными последствиями, которые нельзя будет решить простым министерским указом. Например, волна гаитянских беженцев, которая неизбежно хлынет в сторону американских границ.

И это могут быть лишь первые ласточки, учитывая, что в большинстве стран Центральной Америки отсутствуют демократические институты, и ситуация там также потенциально взрывоопасна.

Собеседники NYT говорят, что США по инерции десятилетиями воспринимали Центральную и Латинскую Америку как сферу своего влияния, не делая при этом ничего для того, чтобы это влияние укреплять.

Поэтому нынешние события стали для администрации Байдена не только неожиданностью, но и серьезным вызовом, поскольку от ее действий будет зависить дальнейшая роль США в регионе.

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Несколько задержанных в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза были информаторами американских спецслужб, утверждают источники телекомпании Си-эн-эн.

Полиция страны утверждает, что в нападении участвовало как минимум 28 человек. Большинство из них - наемники из Колумбии, нанятые через фирму, зарегистрированную в штате Флорида.

В ответ на запрос Си-эн-эн в американской Службе по борьбе с оборотом наркотиков (DEA) подтвердили, что один из нападавших действительно был тайным информатором спецслужбы, но не действовал по поручению DEA. Еще один задержанный, как утверждает телеканал, ранее сотрудничал с ФБР.

В минувшие выходные в Гаити прибыла группа следователей ФБР и Департамента внутренней безопасности США. Вскоре после этого глава полиции острова Леон Шарль заявил, что власти задержали подозреваемого в организации убийства главы государства.

После задержания несколько участников нападения утверждали, что за работу им платили по 3 тысячи долларов в день. В рамках расследования были задержаны трое американских граждан.

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Британские газеты продолжают анализировать проигрыш сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу.

Guardian беспокоится за главного тренера команды Гаррета Саутгейта, который, как пишет издание, в понедельник выглядел абсолютно измученным на пресс-конференциях.

Саутгейт признался, что пережить поражение в финале бывает гораздо сложнее, чем на любой другой стадии. Редко получается дойти почти до конца - это стоит огромных усилий, сказал он.

Не в последнюю очередь Саутгейта измотал и скандал с расистскими нападками на его игроков, пишет Guardian.

Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не забили пенальти в финале чемпионата Европы в матче против Италии и подверглись оскорблениям со стороны некоторых фанатов.

Гаррет Саутгейт и капитан сборной Англии Гарри Кейн жестко отреагировали на расистские посты в соцсетях.

"Эти ребята отлично выступали все лето, и им хватило смелости взять на себя ответственность в момент, когда ставки были очень высоки. Они заслуживают поддержки, а не гнусных расистских оскорблений. Если вы оскорбляете людей в соцсетях, вы - не фанаты Англии, и мы не хотим иметь с вами ничего общего", - написал Кейн в "Твиттере".

Тем временем полиция Лондона начала расследование в отношении авторов расистских постов. Параллельное расследование ведет спецподразделение британской полиции по вопросам безопасности в области футбола (UKFPU).

Газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что власти обяжут социальные сети передать информацию об авторах оскорбительных сообщений.

Известно, что в понедельник личность одного из них была установлена: ему навсегда запрещено посещение футбольных матчей любой лиги.

Администрация соцсети Twitter накануне сообщила, что уже удалила более тысячи твитов с оскорбительными комментариями в адрес игроков.

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По меньшей мере 54 человека погибли в результате пожара в больнице для коронавирусных больных в городе Насирия на юге Ирака.

По предварительным данным, возгорание произошло после взрыва баллона с кислородом.

Пожарным удалось локализовать возгорание, но некоторые больные оказались заблокированы в палатах.

В апреле взорвавшийся баллон с кислородом уже стал причиной пожара в Багдаде, в результате которого погибли 82 человека.

После пожара министр здравоохранения страны подал в отставку.

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Полиция задержала около 20 участников массовой драки между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел возле станции метро "Кузьминки".

В МВД заявили, что произошел конфликт, не уточняя его масштабов и состава участников, в результате чего несколько человек были задержаны.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.

По данным собеседника агентства, драка произошла между трудовыми мигрантами, предположительно, из Узбекистана и Кыргызстана, в ней участвовали около 100 человек.

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Более 50 представителей Демократической партии США в законодательном собрании штата Техас покинули штат, пытаясь сорвать обсуждение нового закона, предложенного республиканцами.

По сообщениям местных СМИ, чартерный рейс, на борту которого находилось большинство законодателей, покинул столицу штата Остин в 16:00 по местному времени и направился в Вашингтон. Еще несколько членов собрания предпочли поехать в Вашингтон на собственных автомобилях.

"Специальная сессия закончена", написал в своем "Твиттере" законодатель-демократ Джеймс Таларико, сопроводив запись фотографией на фоне самолета, готового к вылету.

Согласно правилам штата Техас, в обсуждении новых законов должно участвовать не менее двух третей законодателей. Отсутствующих во время специальной сессии без уважительных причин могут доставить в законодательное собрание сотрудники Департамента общественной безопасности штата.

Недовольство демократов вызвал новый избирательный закон, предложенный республиканцами. Законопроект House Bill 3 предполагает введение запрета на голосование, не выходя из машин, ужесточает практику проверки документов избирателей, а также признает незаконным круглосуточное открытие избирательных участков, давно использующееся в Хьюстоне.

Ранее республиканцы также предложили запретить открывать участки для голосования в воскресенье раньше 13:00. По мнению демократов, такое решение ограничит права представителей афроамериканской общины, которые до этого времени традиционно посещают церковь.

Такую же тактику демократы в Техасе уже использовали ранее. В 2003 году, например, протестуя против попытки республиканцев пересмотреть границы избирательных участков, законодатели уехали в штат Оклахома, а затем организованно сняли отель в штате Нью-Мексико.

Не исключено, что сейчас демократам придется провести в столице США несколько недель: по решению губернатора штата, специальная сессия, на которой должен быть рассмотрен новый избирательный закон, продлится 30 дней.