"Непростительная травля". Расистский скандал вокруг игроков сборной Англии потряс страну

42 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Маркус Рашфорд извинился за то, что не смог забить пенальти, но сказал, что никогда не будет извиняться за то, кто он есть

Почти две тысячи оскорбительных и расистских твитов было написано в адрес темнокожих игроков сборной Англии Маркуса Рашфорда, Букайо Саки и Джейдона Санчо после финала Евро-2020, сообщили в футбольной ассоциации Англии. Футболистов начали травить после не забитых ими пенальти, приведших к проигрышу сборной.

Этот всплеск расистских настроений среди части агрессивно настроенных английских фанатов вызвал бурю возмущения в обществе, прессе и среди спортсменов и породил дискуссию, в ходе которой комментаторы обвиняли в произошедшем и культуру нетерпимости, и некоторые высказывания членов правительства, и бездействие властей, и даже выход Великобритании из ЕС.

В защиту игроков выступили премьер-министр Борис Джонсон, принц Уильям, возглавляющий футбольную ассоциацию Англии, и тренер национальной сборной Гарет Саутгейт.

"Некоторые [оскорбления] пришли из-за границы, нам об этом сказали, - заявил журналистам Саутгейт.- Но некоторые были из нашей же страны".

"Отвратительно", "тошнотворно", "неприемлемо" - это лишь некоторые эпитеты защитников футболистов, которыми они описали свои ощущения после травли, устроенной английскими фанатами темнокожим игрокам сборной.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн сказал оскорблявшим Рашфорда, Санчо и Саку, что они не могут называться фанатами английской сборной. "Вы нам не нужны", - заявил он.

Расследование и угрозы принять меры

Лондонская полиция начала расследование, чтобы найти авторов оскорбительных расистских комментариев в социальных сетях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тренер Гарет Саутгейт отлично знает, что чувствует игрок в этот момент. В 1996 году он сам не забил пенальти в полуфинале чемпионата Европы

А британское правительство потребовало от менеджмента социальных сетей найти способ оперативно удалять или не допускать публикации расистских комментариев, пригрозив принять меры в том случае, если такого способа найдено не будет.

Законопроект об "онлайн-вреде", который сейчас готовит правительство, предполагает штрафы на сумму до 18 млн фунтов стерлингов (25 млн долларов), если социальные сети не удалят вовремя оскорбительный контент.

"Не надо притворяться"

Нападки на темнокожих футболистов привели к критике правительства, в частности министра внутренних дел королевства Прити Пател, которая тоже осудила расистские высказывания.

Футболист сборной Англии Тайрон Мингс обвинил ее в лицемерии.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Футболист сборной Англии Тайрон Мингс обвинил министра внутренних дел Прити Патель в лицемерии

Мингс припомнил ранние комментарии Прити Пател, когда она говорила, что не поддерживает игроков, вставших на колени в знак солидарности с движением Black Lives Matter, потому что это "всего лишь политика жестов".

Кроме того, Пател говорила, что болельщики вправе сами решать, кого и когда им освистывать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Менее чем через час после поражения англичан неизвестные синей краской расписали граффити с изображением Маркуса Рашфорда в районе Уитингтон в пригороде Манчестера, недалеко от места, где вырос футболист. После акта вандализма на стене начали писать слова поддержки...

Автор фото, PA Media Подпись к фото, ... И уже очень скоро эта стена стала выглядеть вот так

"Не надо притворяться, что вам отвратительны расистские высказывания, если преклонение колена для вас всего лишь "жест", - написал футболист в "Твиттере". Прити Пател пока никак не прокомментировала это высказывание.

К критике действующей власти присоединился лидер лейбористов Кейр Стармер, который упрекнул премьера Бориса Джонсона в том, что тот ранее не осудил освистывание игроков болельщиками, поэтому сейчас все его слова - пусты.

После финала Евро-2020 Борис Джонсон написал, что сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Ответственные за это должны стыдиться себя, подчеркнул Джонсон.

Однако самому Джонсону тут же припомнили и его старые опрометчивые высказывания. Популярный футбольный комментатор Гари Нэвилл, в прошлом игрок "Манчестер Юнайтед" напомнил, как Борис Джонсон когда-то сравнил носивших никаб мусульманок с почтовыми ящиками.

Когда премьера недавно спросили о его отношении к освистыванию игроков, он сказал, что против этого, при этом его пресс-секретарь отказался критиковать фанатов за подобное поведение.

Автор фото, Press Assosiation Подпись к фото, Оппозиция и футболисты сборной Англии обвинили Бориса Джонсона в потакании расизму

Игроки сборной Англии демонстративно выступали против расизма на турнире, начиная каждый матч с преклонения колена.

Премьер Великобритании, отвечая на вопрос, готов ли он тоже встать на колено, заявил, что люди должны быть свободными в своих действиях, и осуждать расизм они могут любым способом, который они выберут.

Теперь Джонсона осуждают за то, что он тогда не выразил однозначную поддержку футболистам, послав тем самым неверный сигнал обществу.

Сам Борис Джонсон категорически отвергает все обвинения в лицемерии и потакании расизму.

Всё равно это успех

Несмотря на проигрыш, англичане благодарны своей сборной за выход в финал крупного футбольного соревнования впервые за 55 лет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Букайо Сака, самый молодой игрок сборной, был безутешен после своего промаха

Все-таки серебро европейского чемпионата - это большое достижение, и мало кто будет спорить с тем, что тот же Букайо Сака, лучший игрок "Арсенала" прошлого сезона, получивший в первом же матче ЕВРО-2020 приз лучшему игроку, внес большой вклад в этот успех сборной.

А Маркуса Рашфорда знают далеко за пределами футбола. В прошлом году он стал национальным героем, после того, как начал кампанию за бесплатное школьное питание для детей из малообеспеченных семей во время пандемии коронавируса и убедил премьер-министра в необходимости такого шага.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джейдон Санчо после неудачного пенальти. Санчо играет за "Боруссию", но за ним охотится "Манчестер Юнайтед", так что возможно, следующий сезон он проведет в английской Премьер-лиге

Один из трех игроков, подвергшихся расистских нападкам, нападающий сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд извинился за промах в серии пенальти, но сказал, что никогда не будет извиняться за то, кто он есть.

"Я приму критику за мою игру в любой момент, но я никогда не стану извиняться за то, кто я и откуда, - сказал нападающий "Манчестер Юнайтед". - Я Маркус Рашфорд, 23-летний черный парень из Уиттингтона и Узершоу, Южный Манчестер. Если больше у меня не останется ничего, у меня есть это".

Маркус Рашфорд по праву считается звездой английского футбола первой величины, и в своем клубе он часто пробивает пенальти. Перед игрой с итальянцами, как рассказал тренер сборной, игроки тоже отрабатывали пенальти, зная, что такой вариант вполне вероятен.

Но в решающий момент Рашфорд попал в штангу. Его партнеры по нападению Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть блестящего голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннарумму, получившего приз лучшему игроку чемпионата.

"Не обманывайте себя"

Вспышка расизма в соцсетях заставила многих в Великобритании критически взглянуть на ситуацию и задаться вопросом о том, так ли толерантно нынешнее британское общество, как принято считать, и не является ли реакция части британских фанатов симптомом более глубоких проблем?

Например, таким вопросом задается колумнист газеты Independent Роберт Хоксли.

"Вы можете говорить, что в расовых оскорблениях участвовало лишь незначительное меньшинство фанатов, и что они не представляют Англию, но вы будете обманывать себя, - пишет Хоксли. - Возможно, мы не все такие, но давайте не будем искать в этом утешения, потому что в реальности дело не в отдельных людях, а в культуре нетерпимости, которая распространилась по всей стране".

"Этот маленький остров, и без того населенный ура-патриотами, превратился в ничто - бульон, сваренный брекситом. Вы до сих пор удивляетесь, когда дерутся толпы мужчин в футболках с флагом Англии? Или когда Сака, Рашфорд и Санчо подвергаются расистской травле в интернете? Не удивляйтесь. Это новая Англия, привыкайте", - пессимистично заключает обозреватель Independent.

Дежавю Гарета Саутгейта

О том, что темнокожих английских футболистов оскорбляли не только какие-то фанаты из-за границы, а свои же сограждане, говорил и тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который взял на себя ответственность за поражение сборной.

Он заявил, что это он сам принял решение отправить молодых игроков на поле всего за несколько минут до конца дополнительного времени, зная, что им, скорее всего, придется пробивать пенальти.

"Мы всегда побеждаем и проигрываем вместе, как команда. Но этот проигрыш - моя вина", - сказал он в интервью телекомпании ITV.

Для Саутгейта произошедшее вдвойне обидно и больно. В 1996 году в составе сборной Англии он не забил решающий пенальти против Германии в полуфинале чемпионата Европы и надолго превратился в мишень для насмешек.

Болельщики со стражем наверняка помнят рекламу пиццы, в которой Саутгейт зовет официантку: "Мисс! Мисс!" (miss по-английски "промах").

Когда всё это случилось, Букайо Сака, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо еще даже не родились. Саке всего 19 лет, Рашфорду - 23 года, Санчо - 21.

Так что Саутгейт лучше многих знает, как чувствуют себя сейчас эти молодые футболисты. Он назвал травлю своих игроков непростительной, но это явно не самый крепкий эпитет, который он мог бы тут употребить.