Ирак: десятки погибших при пожаре в больнице для больных Covid-19

20 минут назад

Автор фото, Reuters

Число жертв ночного пожара в клинике "Аль-Хусейн" в городе Насирия на юге Ирака достигло 66, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. Свыше ста человек получили ожоги и травмы. 21 обгоревший труп еще не опознан.

Пожар возник в построенном всего три месяца назад отделении для коронавирусных пациентов на 70 коек. Причина точно не установлена, но, скорее всего, к возгоранию привел стал взрыв баллона с кислородом.

"Я услышал сильный взрыв, и сразу вслед за этим вспыхнуло пламя", - рассказал агентству Рейтер один из охранников госпиталя.

Автор фото, Reuters

Премьер-министр Ирака Мустафа Кадими распорядился арестовать главного врача.

В апреле 82 человека погибли и 110 пострадали при пожаре в госпитале в Багдаде, также вызванном взрывом кислородного баллона. Тогда это привело к отставке министра здравоохранения Хасана Тамими.

Иракская система здравоохранения страдает от недофинансирования, коррупции и последствий войны, усугубленных пандемией.

"Пожар высветил неспособность защитить жизни иракцев. Пора положить конец этой катастрофической ситуации", - написал в "Твиттере" спикер иракского парламента Мохаммед Халбузи.

Родственники погибших утром собрались возле городской мечети, а оттуда направились к моргу, где устроили стихийный протест, вылившийся в беспорядки. Они обвиняли власти, требовали немедленно выдать им тела погибших и сожгли две полицейские машины.

"Тушение началось с опозданием, пожарных было недостаточно", - возмущался в разговоре с корреспондентом Рейтер брат одного из погибших Мохаммед Фадиль.