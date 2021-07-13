Коронавирус в России: смертность в Москве выросла на 75% по сравнению с доковидным июнем 2019 года

час назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

В июне 2021 года в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в июне 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, не будет зарегистрирована в Евросоюзе раньше осени. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рекорд смертности в Москве

За минувший июнь в Москве зарегистрировали 16 271 смерть, сообщил департамент здравоохранения столицы. Как следует из данных департамента, это на 3 143 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (13 128), и на 7 003 случая больше, чем в июне 2019 года (9 268).

Таким образом, по отношению к июню 2020 года рост смертей в столице составил 24%, а по отношению к допандемийному июню 2019 года - 75%.

Как уточняется в сообщении депздрава, в июне этого года коронавирус был отмечен в качестве основной или сопутствующей причины смерти в 5 527 случаях из 16 271 (основаная причина - 4 886 случаев, сопутствующая причина - 641 случай, существенное влияние на развитие другого заболевания - 291 случай).

Рост смертности, согласно оценкам департамента, обусловлен резким скачком заболеваемости коронавирусом в связи с распространением нового штамма, а также аномально жаркой погодой.

В июне заболеваемость коронавирусом в России и, в частности, в Москве вернулась к значениям января-декабря, когда был зафиксирован предыдущий пик пандемии.

19 июня, как сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Москве было зарегистрировано рекордное число заражений с начала пандемии - 9 120.

В июле суточный прирост заболевамости в Москве начал сокращаться. В понедельник оперативный штаб сообщил, что впервые с 9 июня число новых случаев заражений в столице оказалось ниже 5 тысяч.

Почему откладывается регистрация "Спутника V" в ЕС

Агентство Рейтер пишет, что в данных, которые институт им. Гамалеи предоставил европейскому регулятору для регистрации вакцины "Спутник V", оказалось много пробелов. Из-за этого, по словам источников агентства, одобрения российской вакцины в Европе до осени можно не ждать.

В числе значимых недостающих клинических данных источники Рейтер назвали формы отчетов о побочных эффектах, возникших у людей после прививки одной дозой вакцины, а также данные об отслеживании состояния здоровья участников, получивших плацебо.

Кроме того, российская сторона не предоставила документов о том, что так называемый главный банк клеток - исходный строительный блок вакцины - соответствует специальным правилам ЕС о предотвращении заражения болезнью.

Как отмечают источники Рейтер, эти проблемы могут быть связаны с тем, что у российского инетитута Гамалеи, разработавшего "Спутник V", не хватает опыта работы с зарубежными регулирующими органами.

При этом, отметил другой источник Рейтер, причин сомневаться в эффективности российской вакцины самой по себе нет.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), занимающемся распространением "Спутника V", заявили Рейтер, что материал агентства "содержит ложные и неточные утверждения" источников, которые "пытаются навредить "Спутнику V" в рамках кампании по дезинформации".

Сотрудники метро жалуются на принуждение к прививке

Издание "Открытые медиа" со ссылкой на председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрия Дашкова сообщило, что в Москве начали отстранять от работы непривитых работников метро и водителей трамваев.

Как уточняет издание, Дашков на круглом столе КПРФ в Госдуме заявил, что сотрудников московского метро и водителей трамваев принудили подписать обязательство об обязательной вакцинации в одном из приложений к трудовому договору, а тех, кто отказался это сделать, отстранили от работы без оплаты пропущенных дней.

По словам Дашкова, профсоюз при поддержке КПРФ собирается подать коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу. В профсоюз обратились десять человек, работающих в метро и на трамвайных линиях, уточнил Дашков.

Председатель еще одного профсоюза Николай Гостев заявил "Открытым медиа", что к ним обратились за помощью четыре непривитых сотрудника метро, один из которых не смог привиться из-за противопоказаний, а остальные отказались по собственному желанию.

При этом в телеграм-канале "Открытых медиа" утверждается, что непривитых работников метро и водителей трамваев увольняют, а не отстраняют от работы.

В депатраменте транспорта Москвы заявили, что "информация об увольнении сотрудников с медотводом не соответствует действительности и является фейком". "Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке", - говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

Тува ограничивает работу транспорта

Власти Тувы из-за распространения коронавируса прекратят работу общественного транспорта в выходные. Такое решение было принято на совещании регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, сообщила пресс-служба администрации республики.

Кроме того, власти решили запретить кафе и ресторанам обслуживать клиентов внутри помещений, а также приостановить регистрацию браков в загсах.

Принимать такие меры власти вынуждают "крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования", заявили в администрации.

В Туве уже действует требование о переводе на удаленку всех беременных, пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями, а также запрет на работу детских игровых комнат, компьютерных залов и аттракционов. Учреждения культуры могут работать при условии заполняемости не более 50% посадочных мест.