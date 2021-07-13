Захватившему своих детей жителю Петербурга дали 1,5 года. Жена просила дать ему шанс на исправление

час назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Инцидент произошел в ноябре 2020 года в Колпинском районе Петербурга

Суд в Петербурге приговорил к 1,5 года колонии-поселения жителя Колпинского района, который в ноябре прошлого года взял в заложники своих шестерых детей.

Колпинский районный суд признал 39-летнего Дениса Бельтюкова виновным в незаконном лишении детей свободы (п. "г", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ) и угрозе им убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), сообщила Генпрокуратура.

Суд назначил мужчине срок, который запрашивал представитель обвинения. Защита, представитель потерпевших и подсудимый просили назначить ему условное наказание.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, жена Бельтюкова заявила, что она и дети простили мужчину и скучают по нему.

"Я прошу дать ему шанс. Он один раз оступился, я верю, что он исправится", - заявила в суде супруга подсудимого.

24 ноября 2020 года Бельтюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнал жену из квартиры, заперся там вместе с их шестерыми детьми в возрасте от четырех до 16 лет и угрожал их убить.

В это время, по версии следствия, мужчина громил дома мебель, угрожал детям топором и ножом, таскал одного из детей за ногу по полу, а другого бросил на кухонный стол.

На переговоры с забаррикадировавшимся в квартире Бельтюковым приезжал прокурор Колпинского района. В итоге сотрудники правоохранительных органов убедили мужчину сдаться.

В суде Бельтюков заявлял о состоянии помешательства и желании пройти лечение. В администрации Колпинского района сразу после инцидента заявляли, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере.