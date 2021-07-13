Франция оштрафовала Google на полмиллиарда евро за бесплатный показ новостей

53 минуты назад

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, Евросоюз и Франция хотят перераспределить доходы от рекламы в пользу традиционной прессы

Французская антимонопольная служба оштрафовала Google на 500 млн евро, обвинив компанию в затягивании переговоров о выплатах за новости французских изданий, которые поисковик показывает на своих страницах. Google считает обвинения несправедливыми.

Французское управление по вопросам конкуренции (Autorité de la concurrence) во вторник объявило, что американский интернет-гигант оштрафован на 500 млн евро (590 млн долларов США) за то, что не выполнил вынесенное ранее предписание и не начал в срок добросовестные переговоры о компенсации с агентством Франс-пресс и двумя крупнейшими объединениями печатной прессы Франции.

Ведомство предписало Google в течение двух месяцев представить предложения о компенсациях, а если компания этого не сделает, то ей грозят штрафы в размере до 900 тыс евро (1,06 миллиона долларов) за каждый день просрочки.

Всего месяц назад управление по вопросам конкуренции оштрафовало Google на 220 млн евро за злоупотребление монопольным положением на рынке интернет-рекламы.

В Google назвали решение французских властей несправедливым.

"Мы действовали добросовестно на протяжении всего процесса. Вынося решение о штрафе, управление по вопросам конкуренции не учло ни наше стремление достичь соглашения, ни то, как в реальности работают новости на нашей платформе", - заявила компания.

В основе спора между Google и французской периодикой лежит изданная в 2019 году директива Евросоюза об авторских правах на цифровом рынке.

Согласно положениям этой директивы о т.н. "смежных правах" (права на интеллектуальную собственность, принадлежащие не непосредственным авторам, а кому-то еще), сайты и платформы в интернете должны платить периодическим изданиям за показ их текстов, фотографий и видео.

В апреле 2020 года управление по вопросам конкуренции Франции предписало Google в течение трех месяцев провести переговоры о компенсации - причем добросовестно, а не для проформы - с теми изданиями, которые этого захотят.

Подпись к фото, По идее Google должен платить французским изданиям даже за эти новости о собственном штрафе

Google тем временем отключил показ новостей в результатах поиска для французских пользователей и одновременно объявил, что в течение ближайших трех лет выделит миллиард долларов на компенсации изданиям, чьи материалы будут появляться в его приложении Google News.

В сентябре агентство Франс-пресс и два крупнейших союза периодических зданий Франции, APIG (Alliance de la presse d'information générale) и SEPM (Le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine), подали на Google жалобу, заявив, что корпорация не хочет договариваться.

При этом APIG, в который входят такие ведущие издания как Le Monde и Figaro, в январе этого года все же заключил с Google рамочное соглашение, но и от своей подписи под жалобой не отказался, поскольку реализация этого рамочного соглашения была отложена до решения управления по вопросам конкуренции.

Евросоюз и французская антимонопольная служба своими решениями пытаются помочь профессиональной прессе, которая уже много лет катастрофическими темпами теряет доходы от рекламы: они уходят в интернет, к Google, Facebook и другим поисковикам и платформам.

Периодические издания, соответственно, добиваются, чтобы интернет-гиганты более щедро делились с ними доходами от рекламы, которую пользователи видят рядом со ссылками на материалы журналистов.

Google возражает, что сайты прессы благодаря ему получают миллионы дополнительных посетителей, а кроме того, компания сама вкладывает большие деньги в поддержку прессы.

Австралия начала одной из первых

За перераспределение доходов от рекламы в интернете в пользу традиционной прессы взялся не только Евросоюз, но и Австралия. В начале года это привело к громкой ссоре австралийских властей с Google и Facebook.

Австралия в конце февраля приняла Кодекс торговых сделок между новостными организациями и цифровыми платформами (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code), согласно которому такие компании, как Google и Facebook, должны платить "традиционной" прессе за показ ее материалов.

При этом размеры выплат стороны должны определять на прямых переговорах, а если договориться не получится, установить цену должен специальный арбитраж.

Автор фото, Fairfax Media/Getty Подпись к фото, Глава австралийского подразделения Google Мел (Мелани) Силва угрожала вообще закрыть доступ австралийским пользователям - а на этот поисковик в Австралии приходится 90% запросов

Интернет-гиганты были возмущены. Google в январе угрожал вообще закрыть доступ австралийским пользователям. Facebook в феврале, перед окончательным принятием закона в парламенте, на несколько дней заблокировал в Австралии страницы новостных организаций (и заодно некоторых правительственных учреждений), что вызвало бурю возмущения.

Google и Facebook доказывали, в частности, что в законе недостаточно четко описаны критерии для арбитража, и это ставит их в уязвимое положение: арбитры могут быть априори недружелюбно настроены к иностранным интернет-монополиям, зарабатывающим миллиарды, но платящим в виде налогов только десятки миллионов.

Кроме того, как объясняла глава австралийского подразделения Google Мелани Силва, требование платить не только за показ новостей в специальных приложениях и на специальных страницах, но и просто за линки на них в результатах поиска подрывает сам принцип существования интернета - свободный взаимный переход с сайта на сайт.

В итоге правительство Австралии пошло на компромисс и в последний момент внесло в парламент поправки к кодексу, уточнив, в частности, критерии, по которым арбитраж может устанавливать размер выплат.