Экс-судья в США проиграл иск против комика Саши Барона Коэна

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Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка окончательно отклонил иск, поданный бывшим главой Верховного суда штата Алабама Роем Муром против британского комика Саши Барона Коэна.

Коэн, получивший широкую известность после выхода фильмов о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве и исполнения роли рэпера Али Джи, в 2018 году снимал в США серию сатирических скетчей под названием Who Is America?

Героем одной из серий стал политик из Алабамы Рой Мур, дважды занимавший пост главы Верховного суда штата и затем претендовавший на место в Сенате США.

В 2017 году он был вынужден выйти из предвыборной гонки после многочисленных обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.

Мур и его жена подали на британского комика в суд после выхода в эфир эпизода, в котором Коэн в образе израильского специалиста по антитеррору сообщает, что он должен вручить бывшему судье награду за поддержку Израиля.

Во время интервью Коэн в образе заявляет, что разработал специальный прибор, который позволяет определить педофилов. Каждый раз, когда этот прибор оказывался в непосредственной близости от Мура, раздавался громкий прерывистый писк.

Возмущенный экс-судья тогда прервал интервью, а позже он и его жена подали против Коэна судебный иск, обвинив его в клевете, подрыве деловой репутации, нанесении морального ущерба и мошенничестве. В качестве компенсации семья Мура потребовала от Коэна, а также телеканалов CBS и Showtime $95 млн.

Слушания продолжались в течении двух лет. В минувший вторник судья Джон Кронан окончательно отклонил иск, заявив, что действия Коэна защищены Первой поправкой к Конституции США.