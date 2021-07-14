Дайджест: первый погибший в ходе протестов на Кубе, в Британии критикуют действия полиции на финале Евро

14 июля 2021, 04:00 GMT Обновлено 44 минуты назад

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Российский президент Владимир Путин назвал свою статью об Украине и России честной и основанной на исторических документах. Вероятно, так Путин прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что слова о братском народе в статье не соответствуют действтельности.

Статья "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках в понедельник.

"Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда, но в основе именно исторические документы, которые в архивах лежат", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также заявил, что Россия готова к дружеским отношениям с Украиной, и выразил надежду, что политическое руководство Украины прочтет и проанализирует его статью.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне заявил, что пока подробно не ознакомился со статьей Путина, но обещал подумать над ответом.

"Приятно, что человек знает украинский язык. Если президент РФ уже начал писать на украинском языке, значит мы все правильно делаем […] Мне кажется, что важно, что некоторые вещи, о которых он написал, мы могли бы обсудить. Наверное, я дал бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем", - сказал Зеленский.

"Что касается братского народа, я уже отвечал: они забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, о том, сколько было утрачено жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что это не по-братски так поступать", - добавил он.

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В Ницце почтут память жертв теракта, который пять лет назад унес жизни 86 человек.

14 июля 2016 года, в День взятия Бастилии, грузовик протаранил толпу на Английской набережной в Ницце.

Теракт совершил уроженец Туниса, который проживал во Франции.

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Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется с официальным визитом в Вашингтон.

На встрече с американским президентом Джо Байденом, как ожидается, будет обсуждаться строительство российского газопровода "Северный поток 2".

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Мальта сегодня закрывает границу для тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Она стала первой страной, которая ввела подобные меры.

Островное государство признает сертификаты о прививке, выданные на Мальте, в странах ЕС и Великобритании.

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Власти Кубы подтвердили гибель участника акций протеста, которые начались в стране в минувшее воскресенье.

По данным кубинских СМИ, 36-летний мужчина погиб в пригороде Гаваны в понедельник. Официальные лица сообщают, что он был в составе группы, напавшей на правительственное здание.

"Один из участников беспорядков, 36-летний гражданин Диубис Лауренсио Техеда, погиб. Он проживал в этом муниципалитете [Арройо-Наранхо], ранее судим за воровство и хулиганство", - говорится в материале издания компартии Кубы Granma.

Кубинские власти ранее заявили, что за организацией протестов в стране стоят США. В Вашингтоне эти слова отвергли.

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По меньшей мере 72 человека погибли в ЮАР в ходе беспорядков, которые продолжаются последние несколько дней.

Беспорядки начались после того, как бывший президент Джейкоб Зума сдался властям, чтобы начать отбывать 15-месячный срок за неуважение к суду.

Большинство смертей произошло во время давки во время грабежей магазинов.

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Сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, перестали отвечать на поисковые запросы.

Специалисты пока не могут понять, связано ли исчезновение одной из крупнейших в мире групп кибермошенников с недавними телефонными переговорами президентов США и России.

О том, что сайты мошеннической группировки REvil исчезли из даркнета, во вторник сообщили крупнейшие компании в США, занимающиеся кибербезопасностью.

Некоторые эксперты в США предположили, что неожиданное исчезновение REvil из даркнета может быть связано с телефонным разговором между президентами США и России в минувшую пятницу.

Главной темой переговоров, судя по официальному сообщению Белого дома, было прекращение кибератак со стороны групп, базирующихся на территории России.

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Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка окончательно отклонил иск, поданный бывшим главой Верховного суда штата Алабама Роем Муром против британского комика Саши Барона Коэна.

Коэн, получивший широкую известность после выхода фильмов о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве и исполнения роли рэпера Али Джи, в 2018 году снимал в США серию сатирических скетчей под названием Who Is America?

Героем одной из серий стал политик из Алабамы Рой Мур, дважды занимавший пост главы Верховного суда штата и затем претендовавший на место в Сенате США.

В 2017 году он был вынужден выйти из предвыборной гонки после многочисленных обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.

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Британская пресса продолжает активно обсуждать итоги финального матча Евро-2020, но теперь уже совсем не спортивные.

В стране разгорелся серьезный скандал в связи с поведением некоторых английских болельщиков, которые в соцсетях стали оскорблять темнокожих игроков английской сборной, не забивших пенальти в ворота сборной Италии.

Пока полиция проводит расследование, вопросы появились и к самим стражам правопорядка.

Члены британского правительства и Футбольная ассоциация Англии обвинили лондонскую полицию в неспособности защитить стадион Уэмбли перед воскресным финалом, пишет Times.

По данным издания, тысячи безбилетников проникли на стадион через турникеты и входы для людей с ограниченными возможностями, прорвав оцепление.

Власти обратились к полиции с вопросом, почему она не смогла создать "стальное кольцо" вокруг стадиона, чтобы предотвратить беспорядки.

Кадры, на которых фанаты прорываются на Уэмбли без билетов, появлялись в соцсетях в день матча.

Министры также задали вопрос полиции, почему финальному матчу чемпионата Европы по футболу был присвоен тот же уровень опасности, что и встрече сборных Англии и Шотландии, хотя на Уэмбли в воскресенье было в 2,5 раза больше зрителей, а сам матч по значимости был крупнейшим спортивным мероприятием для Англии с 1966 года.

Сотрудники стадиона Уэмбли также подвергли критике полицейских. "Отличие воскресного матча было в количестве беспорядков, пьяного и агрессивного поведения за пределами стадиона за несколько часов до игры. Это - зона ответственности полиции, и она с этим не справилась".

Лондонская полиция ранее сообщила, что задержала в день матча более 100 человек за различные нарушения. Несколько десятков сотрудников полиции пострадали.