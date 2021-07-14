Подрывная деятельность, шпионаж и расизм. Директор MI5 Кен Маккаллум назвал главные угрозы Британии

33 минуты назад

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Кибератаки и информационные войны опасны не только для властей и компаний, но и для рядовых граждан, предупредил глава MI5 Кен Маккаллум

Угрозу подрывной деятельности со стороны недружественных государств надо воспринимать столь же серьезно, как угрозу терроризма, заявил в среду глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум. В ежегодном докладе об угрозах национальной безопасности он включил в это понятие кибератаки, дезинформацию, шпионаж и вмешательство во внутреннюю политику, которые обычно связывают с Китаем и Россией.

"Менее видимые угрозы потенциально могут задеть каждого из нас", - заявил он. По его словам, подрывная деятельность извне затрагивает британские рабочие места и инфраструктуру, и даже может привести к гибели людей.

Маккаллум рассказал, что после попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери MI5 сумела помешать подготовке других операций, которые, возможно, были направлены на убийство или нападения на находящихся в Великобритании людей. При этом глава спецслужбы не уточнил, кто мог стоять за организацией подобных покушений и на каком этапе они были предотвращены.

Главный контрразведчик выступил против тезиса, будто интриги недружественных стран затрагивают только правительство и его институты. Гражданское общество не менее уязвимо для этих "щупалец", утверждает он. Выступая в штаб-квартире MI5 на берегу Темзы, Маккаллум сказал, что индивидуальные последствия "простираются от морального дискомфорта и неудобства до потери источников средств к существованию и, потенциально, самой жизни".

Терроризм был главной заботой MI5 на протяжении двух десятилетий. Эта проблема не ушла с повестки дня, но теперь контрразведке приходится иметь дело с более обширным набором угроз. В результате спецслужба намерена удвоить ресурсы, которые направляются на борьбу с действиями враждебных государств.

Кибератаки

Китай часто обвиняют в воровстве информации ради коммерческой выгоды. В прошлом году против Пекина и Москвы выдвигались подозрения в попытках похитить западные разработки вакцин от коронавируса, которые они опровергали.

Автор фото, Colonial Pipeline Подпись к фото, Недавно хакеры сумели остановить работу Colonial Pipeline - крупнейшего трубопровода США

Кроме того, растут опасения, что кибератаки иностранных государств или преступных групп, покрываемых государствами, например, Россией, могут обрушить жизненно важную инфраструктуру, такую как водо- и энергоснабжение или медицину. Именно это имел в виду Кен Маккаллум, говоря об угрозе для жизни людей.

В 2017 кибератака, приписываемая Северной Корее, частично обрушила сайты британской Национальной службы здравоохранения, включая запись на прием к врачам. Недавние аналогичные действия, связываемые с преступниками из России, нарушили работу нефтепровода, обеспечивающего топливом половину Восточного побережья США.

Информационные войны

Вашингтон и Лондон обвиняли Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и британского парламента в 2019-м путем распространения в интернете недостоверной информации от имени лиц, якобы не связанных в Россией, а также в попытках посеять недоверие к оксфордской вакцине от Covid-19.

Во время выступления в среду глава MI5 подтвердил, что прошлой осенью связанные с Россией пользователи вели кампанию по дезинформации в отношении вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Британское правительство критиковали за промедление с публикацией так называемого "русского доклада" Комитета по разведке и безопасности, где речь шла о попытках повлиять на выборы в Великобритании. Когда его наконец обнародовали прошлым летом, в документе был сделан вывод, что власти не смогли расследовать возможное вмешательство Москвы в референдум о брексите. Россия отвергала, что такие попытки имели место.

"Украденные открытия"

По словам главы MI5, одной из главных угроз Великобритании является промышленный шпионаж - попытки украсть важные открытия ученых и разработчиков. Для этого по-прежнему используются традиционные способы, такие как вербовка агентов, но многие методы стали более современными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Западные спецслужбы связывали с властями России некоторые хакерские группировки, в том числе Fancy Bear

В частности, разведчики ищут нужных им людей в профессиональных интернет-сообществах, таких как LinkedIn, и пытаются обманом выманить у них секретные сведения. Особенно часто в этом подозревают Китай.

MI5 недавно запустила кампанию под лозунгом "Think before you Link" ("Подумай, прежде чем вступать в контакт"). "За пять лет мы зафиксировали свыше 10 тысяч обращений от имени несуществующих людей к гражданам Соединенного Королевства с целью потом манипулировать ими", - заявил Кен Маккаллум.

"Жертвой шпионов в Британии становится не только правительство. Самые блестящие университеты и научные организации вдруг обнаруживают, что их открытия украли или скопировали; бизнесмены теряют коммерческие преимущества, которые создавали упорным трудом, - сказал он. - Недружественные силы в мгновение ока завладевают результатами многолетних британских исследований и инвестиций. Это происходит массово. И это касается всех нас: британских рабочих мест, британских общественных служб, будущего Британии".

"Если вы трудитесь в сфере высоких технологий, или занимаетесь передовыми исследованиями, или экспортируете товары на определенные рынки - вы представляете для них интерес, возможно, больший, чем вы думаете", - отметил глава MI5, добавив, что жить в страхе не нужно, но следует постоянно быть начеку. "Мы должны со временем выработать в себе такую же бдительность и готовность сопротивляться, как в отношении терроризма", - сказал он.

В правительстве обсуждаются дополнения в законодательство, касающееся шпионажа и государственных секретов, включая требование к тем, кто работает в интересах иностранных государств, официально регистрироваться.

Угроза расизма и Афганистан

В ежегодном докладе, который Маккаллум во второй раз представил в качестве генерального директора MI5 со времени вступления на пост весной 2020 года, он говорил также об исламском и североирландском экстремизме и об ультраправых радикалах, которых MI5 взяло под постоянное наблюдение.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В последние дни о проблеме расизма в Великобритании заговорили в связи с кампанией в соцсетях против некоторых футболистов сборной Англии

"Расизм - это очень опасная проблема, с которой MI5 имеет дело каждый день, она больше всего проявляется в нашей борьбе с ультра-правым терроризмом. Расизм - это не единственное, что подпитывает эту угрозу, но он играет крайне существенную роль", - сказал глава спецслужбы.

Он уточнил, что иностранные государства иногда пытаются разжигать межнациональную рознь в Великобритании, однако это нельзя считать важным фактором. "Если мы будем перекладывать вину за появление расизма только на внешние силы, то рискуем не заметить, что это наша собственная проблема", - заключил Маккаллум.

Он упомянул вывод британских и натовских сил из Афганистана, который, как полагают некоторые аналитики, может привести к возрождению "Аль-Каиды". По мнению главы MI5, "террористы попытаются воспользоваться возможностями, в том числе пропагандистскими, для восстановления своих позиций". "Если в частях страны воцарится безвластие, некоторые террористические группы могут попытаться, например, снова создать тренировочные лагеря, как было в прошлом", - предупредил Маккаллум.

Он также выразил опасения в связи с тем, что технологические компании, в частности социальная сеть Facebook, начинают кодировать сообщения между своими пользователями так, что они становятся недоступными для спецслужб. Facebook и другие крупные компании говорят, что это делается ради защиты права пользователей на приватность, чтобы сообщение технически не мог прочесть никто, кроме автора и получателя.