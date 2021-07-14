Пришли за правозащитниками. В Беларуси массовые обыски юристов и активистов

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Накануне массовых рейдов Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на некие организации, которые под видом демократии насаждают террор в Беларуси

Белорусские силовики начали серию обысков у правозащитников и благотворительных организаций. Утром в среду обыски прошли в правозащитной организации "Весна", глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак написал в "Фейсбуке", что силовики ломают двери к ним в офис. У правозащитника и координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды также прошел обыск.

По словам представителей "Весны", силовики совершили налет на ее офисы в Минске и ворвались в дома как минимум пяти членов по всей стране. Несколько активистов были задержаны. Также сообщается, что пропала связь с Алесем Беляцким, лидером "Весны".

"Весна" была основана в 1996 году для помощи семьям политзаключенных.

В последнее время группа занимается помощью арестованным во время массовых протестов против президента Александра Лукашенко в прошлом году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, С начала массовых протестов против избрания Лукашенко на шестой президентский срок летом 2020 года в стране не прекращается давление на СМИ и правозащитников

В Гродно силовики ворвались в дом Виктора Сазонова и забрали его с собой. В "Весне" говорят, что его местонахождение неизвестно.

В отношении "Весны" в марте 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Беларуси (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Связаны ли проходящие обыски с этим делом, неизвестно.

В Орше, городе недалеко от границы с Россией, представители полиции куда-то увезли редактора регионального сайта orsha.eu и активиста Игоря Казмерчака, сообщает агентство Франс пресс.

Газета "Наша Ніва" сообщила, что полиция пыталась обыскать офисы другой правозащитной группы, Белорусский Хельсинкский Комитет, ее глава писал в "Фейсбуке", что в офисе пытаются выломать двери.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Массовые акции протеста против итогов президентских выборов начались в августе прошлого года

Сообщается также о визитах силовиков в благотворительный проект "Имена". Основатель "Имен" Катерина Синюк написала, что в офис пришли какие-то люди, скорее всего силовики.

Издание "Зеркало" сообщает, что список тех, кем заинтересовались силовики, стал стремительно увеличиваться. В настоящий момент известно, что как минимум у 13 активистов и в десятке общественных организаций прошли или еще идут обыски. Несколько человек задержаны.

Массовые рейды проходят на следующий день после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, где он встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С начала массовых протестов в Беларуси Путин и Лукашенко встречаются уже четвертый раз

Два президента обсудили финансовую помощь Беларуси и погашение уже имеющихся кредитных обязательств. Александр Лукашенко пообещал Владимиру Путину, что Минск будет выплачивать кредит, "чего бы это ни стоило".

Путин назвал Беларусь "надежным и стабильным партнером" и отметил, что республика обслуживает все свои кредиты, несмотря на пандемию коронавируса и западные санкции.

На встрече Лукашенко пожаловался, что Беларусь имеет дело с "неправительственными организациями и так называемыми западными СМИ, которые представляли нам демократию, но на самом деле они насаждали не демократию, а террор".

На прошлой неделе власти Беларуси запретили доступ к одному из старейших новостных медиа страны, сайту издания "Наша Ніва" и провели обыски в офисах нескольких региональных газет.

Рейды произошли на следующий день после того, как один из главных противников Лукашенко - экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико - был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Массовые акции протеста против избрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок прошли в Беларуси в прошлом году. Митинги и само голосование вызвало критику Запада, лидеры которого не признали результатов президентских выборов, заявив, что голосование не было свободным или справедливым.