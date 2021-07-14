Это настоящий пистолет. Стилизованное под игрушку оружие вызвало скандал в США

48 минут назад

Автор фото, Instagram/Culper Precision Подпись к фото, На производителей "игрушечного" пистолта Glock обрушился шквал критики

Американский производитель оружия Culper Precision оказался в центре скандала - компания выпустила на рынок модифицированный пистолет Glock, который выглядит так, как будто он сделан из кубиков Lego. Производство пистолета прекращено по требованию самой Lego.

Пистолет называется Block19 и выглядит как оружие, которое мог бы сделать ребенок, играя в конструктор. Culper Precision заявила, что такой дизайн призван "подчеркнуть чистую радость спортивной стрельбы".

"Мы создали Block19, чтобы показать всем, кто недавно приобрел огнестрельное оружие, что оно предназначено не только для бывших и нынешних военных и людей, склонных к пустой браваде, которых мы так часто видим в соцсетях. Оружие - для ВСЕХ, и мы хотим одними из первых поприветствовать новых владельцев, какими бы людьми они ни были и каких бы политических взглядов не придерживались", - добавили в Culper Precision.

"Нам надоело, что в последние 30-40 лет наши права в соответствии со Второй поправкой к конституции США отнимают у нас из страха, что люди, которые нас ненавидят, начнут думать о нас еще хуже", - говорится в заявлении оружейной компании.

Однако такое объяснение устроило не всех.

Одной из первых на выход "пистолета из Lego" отреагировала сама датская компания Lego. О продаже стилизованного пистолета ей сообщила НКО Everytown for Gun Safety, которая борется против насилия с применением оружия. После этого Lego потребовала прекратить выпуск Block19, и президент Culper Precision Брендон Скотт в интервью Washington Post сказал, что оружейная компания выполнит это требование.

Жертвы огнестрельного оружия

На Culper Precision обрушилась волна критики: выпуск "игрушечного" оружия называли безответственным и опасным. Активистка Everytown for Gun Safety Шэннон Уоттс подчеркнула, что в США жертвами огнестрельного оружия все чаще становятся несовершеннолетние.

По статистике сайта Gunviolencearchive, в 2020 году от огнестрельного оружия в США погибло 1374 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 17 лет. За первое полугодие нынешнего года были убиты уже 832 несовершеннолетних американца. Случаев огнетрельного ранения детей и подростков в прошлом году насчитали 3409, а в первом полугодии 2021-го - 2078.