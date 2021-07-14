"Талибан"объявил о захвате ключевого КПП на границе с Пакистаном. Афганские власти это отрицают

час назад

Автор фото, Twitter Подпись к фото, В соцсетях распространяются видео, предположительно с захваченного талибами КПП. Би-би-си не может подтвердить их подлинность.

Бойцы движения "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено) подняли свой флаг над крупнейшим пропускным пунктом на границе Афганистана и Пакистана. Афганские власти отрицают потерю контроля над КПП.

Речь идет о переходе Спин-Болдак, неподалеку от Кандагара. В соцсетях расходятся видеоролики с белым флагом движения над КПП и талибами, разговаривающими с пограничниками, однако Би-би-си не может подтвердить их подлинность.

Захват КПП талибами подтвердили пакистанские чиновники. Публику и журналистов со стороны Пакистана не подпускают к пограничному переходу. Власти страны проводят срочное совещание.

С другой стороны, представитель МВД Афганистана Тарек Ариан в беседе с Франс пресс сказал, что на границе "было какое-то движение", но афганские войска отразили атаку.

Представитель "Талибана" Захибуллаха Муджахид также заявил, что под контроль движения перешел приграничный поселок Веш в провинции Кандагар. Он гарантировал безопасность фургонов с товарами, проходящих через КПП.

Источники Би-би-си говорят, что талибам удалось захватить КПП без боя, однако афганские власти утверждают, что сохраняют контроль над пропускным пунктом. Позже талибы заявили, что взяли под контроль центр округа Спин-Болдак и штаб-квартиру полиции провинции Кандагар. Это также не подтверждается другими источниками.

По оценке корреспондента Би-би-си Лиз Дюсет, КПП Спин-Болдак, если талибы все же захватили над ним контроль, будет важен для них и в стратегическом, и в символическом смысле. Через этот переход ведется значительная часть торговли между двумя странами, и "Талибан" может заполучить таможенные прибыли. Дорога через Спин-Болдак соединяет афганский Кандагар с пакистанскими портами. Своего доступа к морю у Афганистана нет.

Кроме того контроль над границей дает "Талибану" возможность прямого доступа в Пакистан, где движение присутствует уже много лет.

За последние недели боевики "Талибана" сумели захватить несколько пограничных пунктов, в том числе на границе с Ираном, Таджикистаном и Туркменистаном. "Талибан" начал получать прибыль", - говорит председатель афганской торговой палаты Шафикуллы Аттаи. Впрочем, оценить, сколько денег экстремистскому движению приносит контроль над погранпунктами, он не взялся.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему "Талибан" снова набирает силу. Пять главных вопросов

Ситуация в Афганистане

К 11 сентября по решению администрации Джо Байдена, Афганистан покинут американские военные. После того, как Байден объявил об этом, талибы активизировали свое наступление.

Договоренность об уходе американских войск с талибами заключила еще администрация Дональда Трампа - в обмен они пообещали не допускать возникновения других экстремистских движений на контролируемой ими территории.

При этом "Талибан" отказался прекращать бои с правительственными силами, и в последние недели ведет широкое наступление.

В понедельник стало известно, что силы экстремистов захватили важный город Газни к юго-западу от Кабула и ведут бои в его пригородах.

В воскресенье правительственные силы при поддержке авиации отбили атаку талибов на город Талукан - центр провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

За несколько дней до того талибы вошли в Калаи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, но были выбиты оттуда.

Талибам пока не удалось взять под контроль ни один из административных центров Афганских провинций. Тем не менее по оценке ООН, в июне они контролировали 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.