"Талибан"объявил о захвате ключевого КПП на границе с Пакистаном. Афганские власти это отрицают
Бойцы движения "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено) подняли свой флаг над крупнейшим пропускным пунктом на границе Афганистана и Пакистана. Афганские власти отрицают потерю контроля над КПП.
Речь идет о переходе Спин-Болдак, неподалеку от Кандагара. В соцсетях расходятся видеоролики с белым флагом движения над КПП и талибами, разговаривающими с пограничниками, однако Би-би-си не может подтвердить их подлинность.
Захват КПП талибами подтвердили пакистанские чиновники. Публику и журналистов со стороны Пакистана не подпускают к пограничному переходу. Власти страны проводят срочное совещание.
С другой стороны, представитель МВД Афганистана Тарек Ариан в беседе с Франс пресс сказал, что на границе "было какое-то движение", но афганские войска отразили атаку.
Представитель "Талибана" Захибуллаха Муджахид также заявил, что под контроль движения перешел приграничный поселок Веш в провинции Кандагар. Он гарантировал безопасность фургонов с товарами, проходящих через КПП.
Источники Би-би-си говорят, что талибам удалось захватить КПП без боя, однако афганские власти утверждают, что сохраняют контроль над пропускным пунктом. Позже талибы заявили, что взяли под контроль центр округа Спин-Болдак и штаб-квартиру полиции провинции Кандагар. Это также не подтверждается другими источниками.
По оценке корреспондента Би-би-си Лиз Дюсет, КПП Спин-Болдак, если талибы все же захватили над ним контроль, будет важен для них и в стратегическом, и в символическом смысле. Через этот переход ведется значительная часть торговли между двумя странами, и "Талибан" может заполучить таможенные прибыли. Дорога через Спин-Болдак соединяет афганский Кандагар с пакистанскими портами. Своего доступа к морю у Афганистана нет.
Кроме того контроль над границей дает "Талибану" возможность прямого доступа в Пакистан, где движение присутствует уже много лет.
За последние недели боевики "Талибана" сумели захватить несколько пограничных пунктов, в том числе на границе с Ираном, Таджикистаном и Туркменистаном. "Талибан" начал получать прибыль", - говорит председатель афганской торговой палаты Шафикуллы Аттаи. Впрочем, оценить, сколько денег экстремистскому движению приносит контроль над погранпунктами, он не взялся.
Ситуация в Афганистане
К 11 сентября по решению администрации Джо Байдена, Афганистан покинут американские военные. После того, как Байден объявил об этом, талибы активизировали свое наступление.
Договоренность об уходе американских войск с талибами заключила еще администрация Дональда Трампа - в обмен они пообещали не допускать возникновения других экстремистских движений на контролируемой ими территории.
При этом "Талибан" отказался прекращать бои с правительственными силами, и в последние недели ведет широкое наступление.
В понедельник стало известно, что силы экстремистов захватили важный город Газни к юго-западу от Кабула и ведут бои в его пригородах.
В воскресенье правительственные силы при поддержке авиации отбили атаку талибов на город Талукан - центр провинции Тахар на границе с Таджикистаном.
За несколько дней до того талибы вошли в Калаи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, но были выбиты оттуда.
Талибам пока не удалось взять под контроль ни один из административных центров Афганских провинций. Тем не менее по оценке ООН, в июне они контролировали 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.
Представитель экстремистского движения в среду заявил, что после захвата региона Спин-Болдак "Талибан" контролирует 80% территории страны. Независимые источники этого не подтверждают.
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