"Жертва-1". США обвинили иранских агентов в попытке похитить журналиста в Нью-Йорке

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Живущая в Нью-Йорке журналистка из Ирана Масих Алинеджад уверена, что похитить хотели именно ее.

Американские власти обвинили четверых сотрудников спецслужб Ирана в попытке похитить и вывезти из страны нью-йоркского журналиста. В Иране отрицают подготовку этой операции, а предполагаемая жертва - известная журналистка Масих Алинеджад - благодарит ФБР за защиту от автократического режима.

В обвинительном заключении, поступившем в федеральный суд в Нью-Йорке, обвинение подробно описывает предполагаемую операцию иранских спецслужб. Ни пол, ни имя их потенциальной жертвы в документе не указаны - человек, за которым велась слежка, описан в них как "Жертва-1". Тем не менее, нью-йоркская журналистка и критик иранского режима Масих Алинеджад уверена, что похитить хотели именно ее.

"Правительство Ирана направило нескольких агентов для похищения живущего в США журналиста и гражданина Америки, а также для ведения слежки на территории США. Их целью было - заманить нашего гражданина обратно на территорию Ирана, чтобы отомстить этому человеку за то, что он пользовался правом на свободу слова", - цитирует документ слова заместителя директора контрразведывательного управления ФБР Алана Колера.

По версии обвинения, речь идет о четверых оперативниках, живущих в Иране. Деньги на операцию они получали от иранского правительства, с помощью жительницы Калифорнии иранского происхождения.

До того, как начать слежку в США, в 2018 году, иранские власти пытались выманить "Жертву-1" в третью страну, чтобы похитить ее и привезти в Иран, говорят прокуроры. Для этого они предложили деньги родственникам своей цели, но те отказались участвовать в спецоперации. Как утверждает обвинение, на гаджете, конфискованном у одного из оперативников, нашли фотографии "Жертвы-1" и еще двух людей, которых иранцам удалось выманить в третьи страны и арестовать. Один этих двух людей впоследствии был казнен, второй приговорен к заключению.

Как следили за "Жертвой-1"

Согласно судебным документам, операция по похищению "Жертвы-1" началась в июне 2020 года. Как утверждают в ФБР, иранские агенты обманом наняли частных детективов для слежки и установили видеонаблюдение. Детективов просили фотографировать не только саму жертву, но и ее родственников и окрестности ее дома в Бруклине. За самим домом было организовано круглосуточное видеонаблюдение. Агенты не рассказывали следователям об истинных целях слежки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Масих Алинеджад - иранская журналистка и блогер

Судя по всему, одним из вариантов похищения могла стать доставка журналистки в Венесуэлу по воде: обвинение утверждает, что агенты изучали в интернете покупку высокоскоростных катеров, а также водные маршруты из Нью-Йорка в Венесуэлу.

Кроме того, в документе говорится о планах группы похитить еще одного жителя Британии и троих жителей Канады.

Все четверо иранских агентов сегодня остаются на свободе, отмечает обвинение. Задержана только жительница Калифорнии Нилуфар Бахадорифар, с помощью которой агенты, предположительно, получали деньги. Ей предъявлены обвинения в оказании финансовой помощи заговорщикам и нарушении санкций США в отношении Ирана.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал обвинения США "необоснованными и абсурдными". "США не в первый раз сочиняют такие голливудские сценарии", - заявил он.

Кто такая Масих Алинеджад

44-летняя Масих Алинеджад живет в Бруклине, районе Нью-Йорка, который также назван как место жительства "Жертвы-1". Она - известный блогер, ведущая и продюсер Персидской службы "Голоса Америки" и корреспондент Персидской службы Радио "Свобода" (российское подразделение Радио "Свобода" власти России считают иностранным агентом).

Алинеджад часто критикует иранский режим, особенно в контексте прав женщин в этой стране. Она запустила две общественных кампании против обязательного ношения хиджаба.

"Я благодарна ФБР за срыв плана Министерства разведки Ирана по моему похищению. Эту схему придумали при [бывшем президенте Ирана Хассане] Роухани", - написала журналистка в "Твиттере".

Комментируя обвинения в адрес Ирана по телевидению, Алинеджад заявила: "Сначала я была в шоке, потом стала волноваться... А потом подумала: мы все всю жизнь боялись иранского режима, а теперь иранский режим боится меня".