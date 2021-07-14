"Инфраструктура не может потянуть такие объемы". Почему бизнес не успевает привить сотрудников до 15 июля

15 минут назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/Tass

У компаний, подпадающих под требование об обязательной вакцинации сотрудников, остался всего один день на то, чтобы 60% персонала сделали первый укол. Однако уложиться в этот срок многие не могут. Среди основных причин: летний сезон каникул и отпусков, недостаток вакцин в прививочных пунктах и этические проблемы.

15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление, которое обязывает провести вакцинацию 60% всех сотрудников ряда сфер экономики, в том числе ритейла, общепита, общественного транспорта, фитнес-индустрии. Согласно этому постановлению, не позднее 15 июля сотрудники должны получить первый компонент вакцины, а до 15 августа - завершить процесс обязательной вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин занял жесткую позицию и 10 июля заявил, что если достаточно высокого уровня вакцинации сотрудников не получится, то и нормальной работы не будет. "Первый удар как раз придется по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации. Но если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие", - говорил он в интервью телеканалу "Россия 1".

Всего обязательная вакцинация на данный момент введена в 30 регионах. Срок прививки первым компонентом, в зависимости от региона, варьируется от 15 до 31 июля. Категория граждан, подпадающих под это требование, тоже разнится в зависимости от региона: где-то обязательная вакцинация касается только чиновников (например, в Санкт-Петербурге) или вахтовиков (Хабаровский край и Камчатка), но в большинстве субъектов прививка предусмотрена для сотрудников сферы услуг и других работников, непосредственно контактирующих с клиентами.

Предприниматели быстро начали жаловаться, что в такие сжатые сроки вакцинировать сотрудников они не успевают.

6 июля общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов направил письмо в управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой сдвинуть срок обязательной вакцинации 60% сотрудников с 15 июля до 1 августа.

Во вторник Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что на данный момент российские ритейлеры вакцинировали около 30% от общего числа работников сетей, но достичь планки в 60% им не удается из-за объективных сложностей.

"В ряде регионов наблюдаются перегрузка пунктов вакцинации и образование очередей или невозможности записаться на вакцинирование оперативно, в установленные сроки, что также влияет на темпы прироста количества вакцинированных сотрудников", - говорится в сообщении АКОРТ.

"Физически нет вакцин"

Сами ритейлеры подтверждают, что столкнулись с проблемами нехватки вакцин и огромных очередей в пунктах вакцинации.

"У нас проблема не с тем, что люди не готовы вакцинироваться, просто инфраструктура ОМС не может потянуть такие объемы, - отмечала директор по персоналу X5 Retail Group Ксения Адлейба на видеоконференции бизнес-школы "Сколково". - С этим столкнулись и другие розничные компании, такие же крупные, как и мы. При наших объемах просто ни ОМС, ни ДМС не могут потянуть [вакцинацию]. Соответственно, к срокам у нас отношение нормальное, но к сожалению, в ряде регионов просто физически нет вакцин".

На аналогичные трудности сетует и директор по операционной деятельности сети фитнес-клубов X-Fit в России Ирина Троска.

"Есть ряд сложностей, которые в последние дни стали возникать все чаще: записанные на вакцинацию сотрудники сообщают, что не успели поставить прививку либо по причине того, что закончилась вакцина, либо потому что закрылся конкретный пункт вакцинации (очереди, не успевают всех привить в рабочие часы). Перенос записи на другие даты увеличивает риск того, что можем не успеть добрать 60%, но надеемся на лучшее", - рассказала она в комментарии Би-би-си.

Однако очереди за прививкой - не единственная проблема, мешающая предпринимателям выполнить требования властей. Еще одна сложность заключается в том, что многие сотрудники уходят в летние отпуска или на продолжительные каникулы, поэтому вакцинировать их сейчас невозможно.

"Сейчас очень много ребят в учебных отпусках, они просто не работают в этот момент, нам трудно это все организовать, - говорит вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению "Макдоналдс Россия" Екатерина Серебреникова. - Кроме того, мы имеем некое конкурентное преимущество перед другими компаниями: мы принимаем на работу несовершеннолетних, которые сейчас не попадают под требование об обязательной вакцинации, но попадают в те самые 40%, которые могут быть не вакцинированы".

Автор фото, Sergei Bobylev/Tass Подпись к фото, Многие сотрудники "Макдоналдса" находятся на каникулах и не могут пройти вакцинацию

В некоторых компаниях значительную часть персонала составляют мигранты, массовая вакцинация которых началась лишь недавно: 7 июля в Москве был открыт пункт вакцинации в Лужниках, где иностранные граждане могут сделать прививку однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Ранее иностранцев вакцинировали в пунктах на рынке "Садовод" и в центре "Сахарово", но там постоянно образовывались огромные очереди.

"Изначально по срокам [вакцинации] были вопросы, поскольку было неясно, как быть с иностранными гражданами. После того, как этот вопрос был решен - они отпали", - говорит глава департамента маркетинга и PR компании Prime Star Restaurants Group Мария Лошкова. По ее словам, компании уже удалось привить 60% персонала.

Есть и проблемы этического характера: многие предприниматели просто не хотят заставлять своих подчиненных срочно идти на прививку, так как считают, что у них нет на это морального права.

"Я лично считаю себя не вправе просить сделать прививку кого-либо, и мне очень не нравится, что ответственность за это ложится на меня как на работодателя. - рассказывал в беседе с Би-би-си совладелец московской кофейни Сергей Федулов, вынужденный закрыть свой бизнес. - Бариста и так ненавидят маски и перчатки, которые вызывают у многих раздражение кожи".

В Федеральной службе по труду и занятости (роструде) поясняли, что работодатель может на законных основаниях отстранить сотрудника от работы, если он отказался прививаться от коронавируса. Несмотря на это, работодатели часто сталкиваются с нежеланием работников идти на принудительную вакцинацию: согласно опросу сервиса "Зарплата.ру", 32% работников вообще не планируют делать прививку, а 10% даже готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию.

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Огромные очереди и нехватка вакцин замедляют процесс обязательной вакцинации

О нежелании сотрудников проходить вакцинацию говорит, например, владелец Истринской сыроварни Олег Сирота. "Некоторые рынки уже объявили, что не допустят наших продавцов без сертификатов на рабочие места. Мы что делаем? Правильно, мы начинаем давить на сотрудников и уже сейчас потеряли несколько человек. Люди увольняются. В чем причина? Да она очень простая - они банально боятся", - написал предприниматель в своем "Фейсбуке".

По словам Сироты, 15 июля он будет вынужден отстранять от работы непривитых сотрудников. "Это фактически означает увольнение, и это очень трудно пережить", - пишет он.

Отгулы и интервью с переболевшими

На фоне многочисленных проблем и жалоб региональные власти, возможно, пойдут на уступки бизнесу. Как пишет "Коммерсант", министерство промышленности и торговли уже рассматривает возможность обратиться к властям регионов, где сложился дефицит вакцин, с просьбой сдвинуть сроки обязательной вакцинации либо отказаться от штрафных санкций за их нарушение.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минпромторг и ожидает ответа.

Пока же, чтобы стимулировать сотрудников поскорее пройти вакцинацию и не отстранять их от работы, компании используют самые разные способы и ухищрения.

Например, банк "Открытие" разместил на своем внутреннем портале серию публикаций о вакцинации руководителей банка, а также о личном опыте вакцинации обычных работников. Кроме того, компания запустила "соревнование между подразделениями по доле вакцинированных", сообщили Би-би-си в пресс-службе банка.

Руководство "Альфа-Банка" дает дополнительные выходные тем сотрудникам, которые поставят первый компонент вакцины до 15 июля: отгулы даются в день прививки и на следующий день. Также банк предоставляет один дополнительный день к отпуску сотрудникам, которые сделали прививку в 2021 году, рассказали в пресс-службе организации.

Корпорация Mail.ru Group ввела специальную систему бейджей для тех, кто привился, а также готовит "тематический мерч для коллег", рассказал представитель компании.

В компании "Северсталь" в качестве убеждения для сотрудников решили использовать их собственные истории.

"Наши сотрудники, которые переболели и болели достаточно тяжело, были госпитализированы, - они делятся опытом, как это было. Мы записываем ролики, интервью, и когда мы публикуем это, то, конечно, это очень большой эмоциональный отклик у сотрудников", - рассказала представитель HR-отдела компании Алла Салдина на видеоконференции бизнес-школы "Сколково".