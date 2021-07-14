Московскому полицейскому, выстрелившему девочке в ногу, дали 2,5 года колонии-поселения

16 минут назад

Автор фото, mskagency.ru Подпись к фото, Ранее Князева приговорили к трем годам условно, тот приговор вызвал общественное возмущение

Симоновский суд Москвы приговорил бывшего полицейского Ивана Князева, умышленно ранившего 13-летнюю девочку из травматического пистолета, к 2,5 годам колонии-поселения.

"Князев И.П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Шватченко.

Ранее этот же суд приговорил Князева к трем годам колонии условно. Такой приговор вызвал общественное возмущение, прокуратура обжаловала его и дело отправили на новое рассмотрение.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице Москвы.

Как установило следствие, 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы Князев, будучи не на службе и в гражданской одежде, пьяным, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в колено 13-летней девочке - она была госпитализирована.

Стрелявшего задержали и отправили под домашний арест. Такая мера пресечения вызвала волну критических комментариев в соцсетях. Тем не менее всё время, пока шло следствие, обвиняемый провел под домашним арестом, а не в СИЗО.

МВД объявило, что по результатам служебной проверки Князева уволили из органов внутренних дел. По данным следствия, полицейский был другом семьи ребенка, он был приглашен в гости ее родственниками, писал ТАСС.