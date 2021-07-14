Обвиняемых по делу о драке в Чемодановке приговорили к срокам до 10 лет

32 минуты назад

Пензенский областной суд приговорил 27 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка к лишению свободы на сроки от двух до 10 лет колонии, один человек был оправдан. 25 из 27 осужденных освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания. Подсудимые вину не признали.

"Окончательно назначить Юрченко Николаю Петровичу 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Яненко Павлу Алексеевичу - семь лет лишения свободы в колонии строгого режима", - цитирует судью корреспондент ТАСС.

Юрченко суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, Яненко - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, уточняет корреспондент издания "Такие дела".

Еще девять фигурантов были приговорены к двум годам колонии общего режима, 11 фигурантов - к трем годам колонии общего режима, пятеро фигурантов - к трем годам одному месяцу колонии общего режима.

При этом судья освободил из-под стражи в зале суда 25 из 27 осужденных "в связи с отбытием срока наказания освободить", передает ТАСС. Оправдал суд Владимира Гавриленко, который уверял, что не был на месте драки, а ехал из Волгоградской области, пишут "Такие дела". Он имеет право на реабилитацию.

Подсудимые вину не признали.

Ранее гособвинитель попросил суд назначить различные сроки заключения для 28 подсудимых - от четырех с половиной до девяти лет лишения свободы. Юрченко, которого обвинили в убийстве местного жителя Владимира Грушина во время драки, гособвинение просило приговорить к 11 годам.

Автор фото, Penza Regional Court

Драка в Чемодановке

Массовая драка между коренными местными жителями и представителями цыганской общины в селе Чемодановка произошла 13 июня 2019 года. По оценкам очевидцев, в ней участвовали около 150 человек.

В драке пострадал 21 человек, 34-летний Грушин попал в больницу с черепно-мозговой травмой и на следующий день скончался.

На следующий день после драки местные жители устроили сход с требованием наказать виновных, а также перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал".

Причиной драки могли стать слухи о том, что на пруду цыганские подростки приставали к купавшимся девушкам, утверждали местные жители. Некоторые жители Чемодановки говорили, что и раньше жаловались в полицию на поведение представителей цыганской общины, а полиция якобы не реагировала.

По версии обвинения, в день драки цыгане угрожали здоровью и безопасности местных жителей, кидали камни, кирпичи, обломки шифера, деревянные палки, вилы, топоры и ножи, пишут "Такие дела".

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Обвинения были предъявлены 28 мужчинам, все - представители цыганской общины.

Через несколько дней после драки глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев сообщил, что из села якобы в принудительном порядке вывезли в Волгоградскую область все цыганское население.

Вячеслав Фомичев - глава Бессоновского района, в который входит Чемодановка - это отрицал. Он говорил, из села уехали добровольно несколько цыганских семей.

"Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - говорил Фомичев.

В начале июня этого года все 28 обвиняемых по делу о драке в Чемодановке объявили голодовку - из-за продления их ареста до 6 октября. Об этом сообщал глава региональной общественной организации "Паруса надежды" Андрей Аршинович. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области называли информацию о голодовке недостоверной.

Ранее обвиняемые заявляли о пытках и избиении. Следственный комитет России в мае отказался возбуждать уголовное дело после рассказа Юрченко и его сына Моисея Марьенко о пытках с требованием дать признательные показания по делу о драке в селе Чемодановка, сообщало издание "7х7" со ссылкой на постановление СКР.