Spotify назвал самых популярных исполнителей у пользователей в России

36 минут назад

Автор фото, TASS

Российская аудитория музыкального стримингового сервиса Spotify отдает предпочтение российскому и зарубежному хип-хопу, однако рок по-прежнему пользуется большой популярностью, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Ровно год назад Spotify стал доступен на территории России.

Пятерка самых популярных сольных исполнителей у российской аудитории за последние шесть месяцев почти не изменилась: на первых строчках - рэперы из России, Казахстана и Беларуси Моргенштерн, Скриптонит, kizaru, ЛСП. На пятой строчке - российский хип-хоп-исполнитель Pharaoh. За ним следуют Boulevard Depo, Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.

При этом в Spotify подчеркивают, что в списке самых популярных коллективов в России прослеживается явный тренд на рок-музыку.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Моргенштерна пользователи Spotify слушают чаще других

"Несмотря на то, что рейтинг возглавляют короли K-Pop BTS и популярный российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, в нем преобладает рок-звучание: легендарные "Король и шут" и синти-панк от "Пошлой Молли" соседствуют с панк-роком группы "Порнофильмы", бессмертной классикой "Кино", рок-хитами группы "Нервы" и поп-панком ярких "кис-кис". В десятку самых прослушиваемых коллективов также вошли американский дуэт Suicideboys ($uicideboy$) и южнокорейский герлз-бэнд Blackpink", - сообщили в пресс-службе Spotify.

Самой популярной сольной исполнительницей стала российская певица Алена Швец, на второй строчке - Билли Айлиш, на третьей - Ариана Гранде. За ними следуют Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.