Олимпиада: первая медаль у спортсменов из России, положительный тест на ковид у 17 олимпийцев

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Токио завоевала Анастасия Галашина.

В стрельбе из пневматической винтовки серебро досталось россиянке Анастасии Галашиной: это первая медаль для спортсменов из России в Токио. Матч по пляжному волейболу отменили из-за положительного теста на коронавирус у чешки Маркеты Науш-Слуковой, победу в несостоявшемся матче автоматически засчитали японским спортсменам. На Играх в Токио в субботу разыгрываются 11 комплектов наград. Об этих и других событиях на Олимпиаде - в кратком обзоре Би-би-си.

Первая медаль для россиян

Первую медаль для российской сборной на Олимпиаде в Токио завоевала Анастасия Галашина. Она заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

В начале состязаний российская спортсменка лидировала по баллам, но позже уступила китаянке Цянь Ян.

Бронзовая медаль досталась швейцарской спортсменке Нине Кристен.

Среди мужчин обладателями медалей в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров стали: иранец Джавад Форуги, серб Дамир Микец, представитель Китая Пан Вэй.

Российские спортсмены на этих Играх выступают не под флагом страны, а под флагом Олимпийского комитета России, поскольку Россия отстранена от участия в Олимпийских играх до декабря 2022 года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

Положительные тесты на ковид - у 17 олимпийцев

Первый матч по пляжному волейболу среди женщин был отменен в субботу из-за положительного теста на коронавирус у его участницы - чешской спортсменки Маркеты Науш-Слуковой.

О положительном тесте на коронавирус Науш-Слуковой стало известно на этой неделе. На олимпийском турнире по пляжному волейболу она должна была выступать в паре с Барборой Германновой. Однако Германнова отказалась от участия в турнире, и победа со счетом 2:0 была автоматически засчитана японским спортсменкам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Соревнования в Токио проходят при практически пустых трибунах

Положительными тесты на коронавирус оказались также у еще четырех представителей сборной Чехии: игрока в настольный теннис Павла Ширучека, игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича, тренера по пляжному волейболу, мужа Маркеты Слуковой, Симона Науша, а также представителя олимпийской делегации.

Организаторы Олимпийских игр подтвердили, что положительным тест на коронавирус оказался у еще одного участника Игр. Число выявленных носителей коронавируса среди участников Олимпиады в Токио за первые сутки проведения Игр составило 17.

Ранее исполнительный директор МОК Кристофер Дуби предупредил спортсменов, что за игнорирование мер против Covid-19 их ждет наказание.

Это заявление он сделал после того, как на церемонии открытия Игр большинство членов сборных Кыргызстана и Таджикистана появились без масок. Спортсмены, участвующие в Олимпиаде, обязаны носить маски практически все время, за исключением тренировок и соревнований.

Около 100 американских атлетов, участвующих в Играх, отказались от вакцинации, сообщает Inside the Games со ссылкой на главного врача Олимпийского комитета США.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщал, что вакцинацию прошли 80% участников Олимпиады.

24 июля: 11 комплектов медалей

В субботу на Играх в Токио разыгрывается 11 комплектов наград. Некоторые из запланированных на 24 июля состязаний уже завершились.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Групповую гонку на Олимпийских играх в Токио выиграл эквадорский велогонщик Ричард Карапас, финишировавший с результатом 6 часов 5 минут 26 секунд.

Победительницей олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг стала китаянка Хоу Чжихуэй. Серебро завоевала индийская спортсменка Саикхом Мирабаи Чану, бронзу - индонезийка Уинди Кантика Айса.

Олимпийским чемпионом в соревновании по стрельбе из лука в миксте стала сборная Южной Кореи. В финале корейские стрелки выиграли у Нидерландов со счетом 5:3. Бронза досталась сборной Мексики, обыгравшей турецких спортсменов со счетом 6:2.