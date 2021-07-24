Брэнсон и Безос были в космосе (или рядом). США пока не признают их астронавтами

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джефф Безос и другие участники полета на корабле New Shepard, согласно новым правилам, не смогут рассчитывать на получение званий "астронавтов"

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) впервые с 2004 года уточнило критерии присвоения звания "астронавта" и получения "крыльев астронавта" - нагрудного знака, который в США вручают участникам коммерческих космических миссий.

Правила были изменены в день полета в космос основателя компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса на корабле New Shepard.

Согласно уточнению, которое внесло FAA в правила, астронавтом может считаться только тот, кто входит в состав экипажа. Кроме того, для получения "крыльев астронавта" претендент на это звание должен внести существенный вклад в обеспечение безопасности полета. Что это значит, остается на усмотрение ведомства.

Таким образом, космические туристы, поучаствовав в космическом полете, не смогут автоматически претендовать на получение "крыльев астронавта".

В США присваивать звание "астронавта" могут три ведомства: FAA, НАСА и вооруженные силы.

Согласно существовавшим еще до внесения изменений правилам, космическим может считаться такой полет, который проходит на расстоянии не менее 80 км от поверхности Земли. Соответственно, участники космического полета теоретически могли рассчитывать на получение звания "астронавта".

Космический турист или астронавт?

Ранее на этой неделе Джефф Безос совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin.

Ракета с капсулой New Shepard успешно 20 июля стартовала с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса. Через две минуты после взлета корабль отделился от ракеты-носителя и на короткое время отправился в космос.

Автор фото, VIRGIN GALACTIC Подпись к фото, Брэнсона сопровождали два пилота и три члена экипажа

Затем ракета приземлилась на выдвижных ногах, а вскоре на Землю успешно вернулась и капсула New Shepard, которая спустилась на парашютах.

Полет продлился 10 минут и 10 секунд. Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard находились брат бизнесмена, Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

11 июля к границе космоса успешно слетал другой миллиардер - основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Его полет занял около часа, включая несколько минут невесомости.

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic достиг высоты в 90 километров. Безос взлетел выше Брэнсона: New Shepard достиг высоты около 107 км.

По определению Международной авиационной федерации граница космоса находится в 100 км над уровнем моря (линия Кармана), хотя НАСА и ВВС США считают, что она пролегает ниже - в 80 км над Землей