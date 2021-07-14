Адвоката семьи Софьи Сапеги лишили лицензии в Беларуси. За что?

Анна Пушкарская

Би-би-си

21 минуту назад

Автор фото, Anton Gashinskiy

Власти Беларуси прекратили действие адвокатской лицензии защитника Антона Гашинского - адвоката семьи россиянки Софьи Сапеги, находящейся под домашним арестом, и заключенного в СИЗО россиянина Егора Дудникова.

Решение о прекращении лицензии Гашинского в среду, 14 июля, принял минюст Беларуси. В решении (копия есть у Би-би-си) говорится, что квалификационная комиссия министерства прекратила действие лицензии адвоката в связи "с систематическими, два и более раза подряд за 12 месяцев нарушениями требований и условий осуществления адвокатской деятельности".

Минюст, согласно документу, проводил по этому поводу проверку 10 июня 2021 года. Гашинский сказал Би-би-си, что узнал о рассмотрении его дела два дня назад, 12 июля.

По его словам, минюст предъявил ему два пункта нарушений: тот факт, что адвокат передал письмо заключенного россиянина политолога Виталия Шклярова его тяжело больной матери, и ряд обнаруженных проверяющими в адвокатских документах описок и опечаток. О Сапеге, Дудникове и других подзащитных адвоката в решении не говорится.

Защищать Дудникова и представлять интересы семьи Сапеги Гашинский начал в мае. Гашинский включен в список адвокатов, размещенных на сайте посольства России в Минске, к которым МИД России рекомендует обращаться россиянам в Беларуси.

Гашинский, по его словам, уже уведомил посольство России о лишении его полномочий. Сам он собирается обжаловать это решение. Кроме того, Егору Дудникову придется срочно искать нового защитника, отметил адвокат.

Накануне президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Петербурге, но представитель Кремля ничего не говорил о судьбе россиян. До этого Путин и Лукашенко встречались в Сочи в начале июня.

Гашинский говорил Би-би-си, что, по его мнению, перевод Сапеги и задержанного вместе с ней Романа Протасевича под домашний арест произошел "только благодаря встрече двух президентов и работе посольства".

Гашинский ранее представлял в судах интересы журналистов, в том числе "Настоящего времени", освещавших протесты в Беларуси. Ранее он был адвокатом группы задержанных в Минске перед выборами президента бойцов ЧВК и помог им добиться прекращения дела и вернуться в Россию.