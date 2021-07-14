Суд одобрил принудительную госпитализацию соратницы Навального перед выборами

23 минуты назад

Автор фото, t.me/VGrudina/994

Октябрьский суд Мурманска удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Виолетты Грудиной, которая руководила местным штабом Алексея Навального (признаны экстремисткой организацией), а сейчас выдвигается в депутаты горсовета. Она настаивает, что соблюдала все предписания о самоизоляции и уже выздоровела. Роспотребнадзор считает иначе.

"Срок госпитализации - до получения отрицательного теста на коронавирус. Решение суда подлежит исполнению с момента оглашения", - сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Грудину в суде защищал адвокат "Агоры" Владислав Жейнов.

После суда Грудина стало плохо, сообщила в телеграм-канале ее помощница Наталья Заморская: "У нее начались проблемы с сердцем, она не смогла идти сама и потеряла сознание. После начались судороги и я вызвала "скорую". Пока у врачей нет никакого прогноза, состояние стабильное, но ее забирают в больницу". "Сейчас она едет в обычную больницу, где ей, надеюсь, окажут помощь", - добавила она.

Иск Роспотребнадзора

Исковое заявление о принудительной госпитализации подала главный санитарный врач по Мурманской области Елена Лукичева, которая руководит региональным управлением Роспотребнадзора.

У соратницы Навального есть справка центра молекулярной диагностики о том, что сейчас она не болеет коронавирусом. Эти результаты разошлись с тестом Роспотребнадзора.

"Я, будучи здоровым человеком, должна буду отправиться в ковидарий. Нет никакой гарантии, что я там не заболею каким-то другим штаммом, не будет каких-то осложнений и я там не умру, - заявила Грудина после суда. - Другой человек, который нуждается в госпитализации, будет обделен".

Грудина уверена, что цель принудительной госпитализации - помешать ей баллотироваться в горсовет Мурманска. По ее словам, она готова была к такому решению суда. "Я как законопослушный гражданин уже приготовилась ложиться в ковидный госпиталь. Собрала чемоданчик уже и жду, когда за мной придут", - сказала активистка "Открытым медиа".

Об угрозе принудительной госпитализации Грудина заявила еще 9 июля. Она говорила, что к ней домой пришла полиция и сотрудники Роспотребнадзора.

Что с коронавирусом

В июне она действительно переболела коронавирусом. 19 июня у нее поднялась температура, 25 июня ее посетил врач из поликлиники, а 27 июня она получила смс о положительном результате ПЦР-теста.

В сообщении предписывалось соблюдать 14-дневную изоляцию "со дня контакта", но кто был ее коронавирусным контактом и когда этот контакт случился, Грудина не знала. По ее словам, она отсчитала 14 дней с начала симптомов - и вышла на улицу, когда уже хорошо себя чувствовала. 5 июля она раздавала листовки в свою поддержку, написал местный сайт "Северпост".

В Роспотребнадзоре настаивают, что Грудина должна была досидеть на карантине до 11 июля, то есть дождаться двух недель после получения положительного теста, а не после появления симптомов.

Еще в апреле соратница Навального анонсировала свое участие в выборах в горсовет Мурманска, после чего в ее подъезде, как она рассказывала, стали появляться листовки с угрозами.

Мурманские сторонники Навального весной сообщали о том, что на помещение их штаба напали неизвестные и залили дверь монтажной пеной. Кроме того, они заявляли, что в окна штаба стреляли.

В мае Грудина сообщила, что неизвестный поджег ее почтовый ящик. Телеканал НТВ показывал сюжет, в котором соратница Навального была представлена в негативном свете.

Госпитализация поставит под угрозу ее избирательную кампанию, уверена Грудина. Из коронавирусной больницы, по ее словам, невозможно подать на регистрацию в избирком подписанные нотариусом документы. Впрочем, закон об основных гарантиях избирательных прав позволяет заверить подпись администрации больницы.

Принудительная отправка в больницу - не все, что грозит Грудиной. Она стала подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст.236 УК РФ). В пресс-релизе МВД отмечалось, что Грудина, зная о положительном тесте на коронавирус, вышла из дома и посетила общественные места, где "контактировала с неопределенным количеством лиц, тем самым создала реальную угрозу массового заболевания людей".

"Были кампании по запугиванию, очернению, и вот меня решили нейтрализовать "санитарным делом", - говорила Грудина Би-би-си. - Меры пресечения могут быть разные - и домашний арест, и запрет определенных действий. В любом случае, я постоянно буду должна приходить, отмечаться... Делают все, чтобы меня измотать и закрыть мне рот как региональному политику".