Дайджест: ВОЗ предупреждает о новой волне пандемии, Бритни Спирс разрешили нанять адвоката

15 июля 2021, 04:03 GMT Обновлено 13 минут назад

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Глава Всемрной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса.

"По мере того, как в Европе и Северной Америке росли показатели вакцинации, мы наблюдали устойчивое снижение числа заражений и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранних стадиях третьей волны", - сказал он в приветственном слове участникам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

По словам главы ВОЗ, уже месяц почти во всем мире растет число случаев заболевания Covid-19. После 10 недель снижения смертность снова растет, а вирус продолжает мутировать.

"В настоящее время вариант Delta распространен более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если уже не стал", - сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ продолжает наблюдать шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили ни одной вакцины, а большинство не получило достаточного количества доз.

В рамках глобального механизма Covax поставлено более 100 миллионов доз, но масштабы поставок слишком малы, добавил глава ВОЗ.

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Пять лет назад в Турции была предпринята попытка государственного переворота, жестко подавленная властями.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года группа военных взяла под контроль ряд стратегических объектов в крупных городах страны.

В столкновениях погибли более 250 человек, около 2 тысяч пострадали. Утром 16 июля мятеж был подавлен.

В результате последовавших чисток были задержаны тысячи людей, многие из них были приговорены к пожизненному заключению.

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Пресненский суд Москвы рассмотрит по существу иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

В иске Навальный требует от Пескова опровергнуть несколько сказанных им публично фраз, в том числе о том, что с оппозиционером якобы "работают специалисты ЦРУ".

Навальный будет присутствовать на заседании по видеосвязи.

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Суд Лос-Анджелеса разрешил певице Бритни Спирс нанять адвоката для защиты ее интересов в деле об опекунстве, которое она требует снять, сообщает New York Times.

Судья Бренда Пенни приняла это решение на первом слушании после эмоционального выступления Спирс в суде 23 июня, когда она потребовала от суда вывести ее из-под опеки отца, который с 2008 года контролировал концертную деятельность и финансы певицы.

Ранее адвокат Сэмюэл Ингхэм, который был назначен судом в 2008 году, подал заявление об отставке, которое было принято судьей накануне.

Суд также позволил Бритни Спирс нанять собственного адвоката - им станет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт, который ранее представлял интересы Шона Пенна и Стивена Спилберга.

По данным источников NYT, он будет более активно настаивать на прекращении опекунства со стороны отца певицы.

По данным телеканала CNN, Спирс снова обратилась к судье с эмоциональной речью и заявила, что хотела бы выдвинуть официальные обвинения против своего отца Джейми по поводу его роли в опеке над ней.

"Я бы хотела предъявить отцу обвинения в злоупотреблении правом на опеку, - сказала Спирс, срываясь на слезы. - Я хочу выдвинуть обвинения против моего отца сегодня. Я хочу, чтобы в отношении моего отца было проведено расследование".

На прошлом заседании она говорила, что люди, причастные к помещению ее под опеку, должны сидеть в тюрьме.

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Число гостей, которые смогут присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 23 июля, может быть сокращено до менее чем тысячи человек без учета самих спортсменов, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По их словам, организаторы продолжают согласование вопроса о сокращении числа людей на церемонии 23 июля, которая, как и вся Олимпиада, пройдет в условиях чрезвычайного положения, объявленного в Токио в связи с пандемией.

Весной японские власти приняли решение не допускать на Олимпиаду гостей из-за рубежа, затем ограничения коснулись и местных болельщиков - на стадионах они присутствовать не смогут.

При этом японские СМИ писали, что организаторы хотели сохранить квоту для представителей МОК, дипломатов и спонсоров.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа, в них примут участие около 19 тысяч спортсменов.

Полиция Гаити сообщила о задержании еще двух подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза.

При обысках в домах задержанных обнаружили оружие, боеприпасы и бронежилеты.

В минувшее воскресенье задержали 63-летнего гражданина США гаитянского происхождения Кристиана Эмманюэля Саньона, который, как считают власти, нанял киллеров, убивших президента.

Полиция страны утверждает, что в нападении участвовало как минимум 28 человек. Большинство из них - наемники из Колумбии, нанятые через фирму, зарегистрированную в штате Флорида.

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66-летнему президенту Бразилии Жаиру Болсонару может потребоваться срочная операция после того, как в течение 10 дней его мучила постоянная икота, сообщила его канцелярия.

В среду утром президента госпитализировали в военный госпиталь с болями в животе, однако затем было принято решение перевести его в больницу Сан-Паулу для более детального обследования.

"У президента Жаира Болсонару выявлены симптомы кишечной непроходимости, его необходимо доставить в Сан-Паулу, чтобы врачи оценили необходимость экстренной операции", - пишут бразильские СМИ.

Решение о переводе принял хирург Антониу Луис Маседу, который занимался лечением Болсонару после покушения в 2018 году.

В среду Болсонару опубликовал в "Твиттере" фотографию, на которой он лежит на больничной койке, обвешанный датчиками, а у его постели стоит священник.

"С божьей помощью мы скоро вернемся. Бразилия - наша!" - говорится в подписи к фото.

Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в 2018 году за месяц до выборов. В результате была повреждена артерия, обеспечивающая кровоснабжение кишечника.

Бразильский президент потерял около 40% крови и перенес несколько операций.