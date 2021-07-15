Прокурор попросил приговорить Майкла Калви к условному сроку

час назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви к шести годам лишения свободы условно по уголовному делу о хищении средств банка "Восточный".

Коллегу Калви - француза Филиппа Дельпаля - обвинение попросило приговорить к пяти годам условно. Остальным пяти подсудимым государственный обвинитель Дмитрий Надысев в ходе прений сторон также предложил назначить условные сроки. "Полагаю, что исправление осужденных возможно без их изоляции от общества", - заявил он суду.

Накануне прокурор Ольга Михайлова говорила в суде, что считает вину Калви полностью доказанной. По версии обвинения, американский инвестор распределял роли между соучастниками коррупционной схемы и пытался уйти от ответственности, отрицая свою вину.

"Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью доказательств", - заявила прокурор Михайлова в среду.

При этом изначально обвинение заявляло о необходимости реальных сроков для подсудимых, однако в конце своей речи в ходе прений сторон гособвинитель сослался на смягчающие обстоятельства - погашение ущерба, положительные характеристики, отмечает РИА Новости. К тому времени судебные журналисты уже успели передать сообщения о реальном сроке, запрошенном для Калви, и вынуждены были их исправлять на лентах новостей.

Защита попросила суд вынести Калви оправдательный приговор. Сам бизнесмен после заседания суда сказал журналистам: "Мы должны быть оправданы, а дело должно быть прекращено". По его словам, гособвинитель "игнорирует все, что было доказано в суде за последние полгода": "Состава преступления нет, мы действовали в интересах банка и его вкладчиков".

Дело Калви и его коллег рассматривается в Мещанском суде Москвы с декабря 2020 года.

Арест Калви

Гражданин США Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года в Москве. Вместе с ним были арестованы партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также сотрудник фонда Иван Зюзин, глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый - бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов.

Фигуранты дела получали разные меры пресечения, но в итоге все были отправлены под домашний арест.

В ноябре 2020 года Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

2 июня Мещанский суд Москвы на три месяца продлил инвестору запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".

Дело Калви

Уголовное дело было заведено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова.

По версии следствия, Калви организовал схему, в результате которой в 2015 году компания "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) получила от "Восточного" кредит в размере 2,5 млрд рублей, после чего банку были переданы акции люксембургской компании IFTG.

По данным следствия, ценные бумаги ушли в счет оплаты кредита, хотя их реальная стоимость составляла лишь 600 тысяч рублей.

Следствие называет Калви одним из бенефициаров ПКБ, хотя в самом бюро это отрицали.

Защита бизнесмена с версией обвинения не согласна: по мнению адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд рублей.

Защита Калви дважды подавала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру, однако оба раза суд отказывался это сделать. Адвокаты отмечали, что банк "Восточный" не обращался с заявлением об ущербе, а Юсупов на момент сделки еще не был акционером банка.

Российское общество оценщиков провело независимую экспертизу, которая также оценила пакет проданных акций в 3,8 млрд рублей.

Baring Vostok и "Восточный"

Группа Baring Vostok была основана в 1994 году. Это старейшая и самая крупная группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в России и странах бывшего СССР, говорится на сайте фонда. Суммарный привлеченный капитал фондов составляет более 3,7 млрд долларов.

С 1994 года фонды вложились в 80 компаний в России, Казахстане и Украине. Сумма инвестиций - более 2,8 млрд долларов. Среди сделок фонда - покупка доли в "Яндексе", Ozon, Avito, "СТС Медиа", 1С, "Боржоми", "Эр-Телеком", ритейлера "Вкусвилл", банка "Восточный" и других.

На момент начала уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером банка "Восточный". У компании Evison Holdings было 51,62% акций банка, а у компании "Финвижн" Артема Аветисяна - 32,2%. Кроме того, у банка было два миноритарных акционера - Юрий Данилов и Шерзод Юсупов, которые были давними партнерами Аветисяна. Им принадлежало еще примерно 8% акций банка.

"Финвижн" стала одним из акционеров "Восточного" после слияния банка с "Юниаструмом" в 2017 году. Сделку о слиянии двух банков готовили с 2016 года, тогда же Baring Vostok и "Финвижн" заключили опцион: Evison должна была передать компании Аветисяна 9,99% акций банка. При таком раскладе Аветисян получил бы контроль над банком.

Однако Baring Vostok отказался исполнять опцион. В компании посчитали, что акционеры "Юниаструма" перед слиянием выводили из банка деньги и сделка была нечестной. Этот опцион, а также условия сделки по объединению банков стали поводом для многочисленных судебных исков в Лондоне, Москве и Амурской области.

Уголовное дело Калви и его коллеги считали продолжением корпоративного спора.

Весной 2019 года Арбитражный суд Амурской области встал на сторону "Финвижна" и обязал Evison исполнять опцион. Фактически тогда Baring Vostok потерял контроль над банком. В "Восточном" после этого сменилось руководство.

В октябре 2020 года Baring Vostok подписал мировое соглашение с компанией "Финвижн". Однако юридически мировое соглашение не оказывает прямого влияния на уголовное дело против главы Baring Vostok Майкла Калви и других руководителей фонда.

Генеральная прокуратура, несмотря на мировое соглашение, утвердила обвинительное заключение по делу.

После того как прокурор запросил условные сроки для Калви и его коллег, представитель банка "Восточный" заявил, что он против лишения свободы Калви и других фигурантов дела. "При назначении наказания подсудимым прошу, чтобы никто из них не был лишен свободы", - сказал он в ходе прений сторон в суде ("Восточный" признан потерпевшим по делу).

Ущерб, причиненный банку, возмещен, поэтому претензий к фигурантам "Восточный" не имеет, объяснил представитель банка.