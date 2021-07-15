Коронавирус в мире: локдауны в Австралии, Мьянма на краю катастрофы, Китай ускоряет темпы вакцинации
Австралия закрывает Мельбурн вместе со всем штатом Виктория, в Мьянме развалилось здравоохранение и люди сами ищут кислород, Китай угрожает не пускать без прививки в общественные места.
В нашем обзоре - последние новости о ситуации с коронавирусом в мире.
Локдауны в Австралии
В австралийском штате Виктория и его столице Мельбурне в четверг вечером начинается локдаун, уже пятый в этом штате. В среду ограничения еще на две недели продлили и в Сиднее.
Власти Австралии опасаются распространения штамма "Дельта". За последние дни в штате Виктория зафиксировали 18 случаев этого вида коронавируса.
"У нас есть только один шанс - предпринять решительные действия. Если ждать и сомневаться, то потом, оглядываясь назад, всегда будешь сожалеть, что не принял меры раньше", - сказал премьер-министр страны Дэн Эндрюс в четверг.
Дэн Эндрюс сообщил, что ограничения продлятся пять дней, но не исключил, что срок может быть продлен.
Выйти из дома жители штата могут только для упражнений рядом с домом, необходимых покупок, медпомощи, ухода за близкими, работы/образования, а также чтобы сделать прививку.
Из-за задержек с поставками вакцин и других организационных проблем программа иммунизации в Австралии проходит медленно. В стране полностью вакцинированы 2,3 млн человек - чуть больше 10% взрослого населения.
Заболевшие в Мьянме ищут кислород
В Мьянме назревает гуманитарная катастрофа из-за быстрого роста заболевших Covid-19 вкупе с политической нестабильностью после февральского захвата власти в стране военной хунтой.
Об этом предупредил представитель ООН в Мьянме Том Эндрюс, который призвал генералов пустить в страну политически нейтральные международные организации для оказания неотложной помощи больным.
После военного переворота система здравоохранения в стране перестала функционировать. Программы тестирования и вакцинации развалились. Люди пытаются лечиться дома, спрашивая в соцсетях, где достать кислород, и самостоятельно покупая кислородные баллоны, хотя правительство запретило подобные покупки.
Ранее на этой неделе солдаты открыли огонь по людям, стоявшим в очереди для наполнения своих баллонов. На этой неделе правительство объявило о более 4 тысячах новых случаев ковида в день, но эти цифры мало отражают реальность, так как тестирование почти не ведется.
Китай: без прививки никуда
Местные власти в китайских городах вводят жесткие правила, по которым граждане, не сделавшие себе прививку от коронавируса, не смогут заходить в учебные заведения, больницы, здания вокзалов, торговые центры и другие общественные места.
В городе Чусюн южной провинции Юньнань все жители старше 18 лет обязаны получить первую дозу вакцины до 23 июля и вторую месяцем позже, чтобы иметь возможность посещать эти учреждения. Подобные инструкции от властей появились и во многих других городах.
Китай заявлял о намерении вакцинировать 64% своего населения к концу года, но из-за быстрого распространения штамма "Дельта" в Азии многие китайские провинции хотят это сделать скорее. По официальным данным на вторник, 1, 4 млрд доз вакцин уже использовано по стране, но сколько именно человек их получили, власти не уточнили.
Индонезия предвидит ухудшение ситуации после резкого скачка случаев из-за неожиданно быстрого распространения штамма "Дельта".
А в Сингапуре новую вспышку случаев ковида связали с караоке-барами, где посетители близко общаются с девушками-хостес.
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