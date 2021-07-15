Коронавирус в мире: локдауны в Австралии, Мьянма на краю катастрофы, Китай ускоряет темпы вакцинации

3 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Сиднее объявлен локдаун, большинство людей остаются дома

Австралия закрывает Мельбурн вместе со всем штатом Виктория, в Мьянме развалилось здравоохранение и люди сами ищут кислород, Китай угрожает не пускать без прививки в общественные места.

В нашем обзоре - последние новости о ситуации с коронавирусом в мире.

Локдауны в Австралии

В австралийском штате Виктория и его столице Мельбурне в четверг вечером начинается локдаун, уже пятый в этом штате. В среду ограничения еще на две недели продлили и в Сиднее.

Власти Австралии опасаются распространения штамма "Дельта". За последние дни в штате Виктория зафиксировали 18 случаев этого вида коронавируса.

"У нас есть только один шанс - предпринять решительные действия. Если ждать и сомневаться, то потом, оглядываясь назад, всегда будешь сожалеть, что не принял меры раньше", - сказал премьер-министр страны Дэн Эндрюс в четверг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Австралии мало вакцинированных и власти хотят погасить новую волну на корню

Дэн Эндрюс сообщил, что ограничения продлятся пять дней, но не исключил, что срок может быть продлен.

Выйти из дома жители штата могут только для упражнений рядом с домом, необходимых покупок, медпомощи, ухода за близкими, работы/образования, а также чтобы сделать прививку.

Из-за задержек с поставками вакцин и других организационных проблем программа иммунизации в Австралии проходит медленно. В стране полностью вакцинированы 2,3 млн человек - чуть больше 10% взрослого населения.

Заболевшие в Мьянме ищут кислород

В Мьянме назревает гуманитарная катастрофа из-за быстрого роста заболевших Covid-19 вкупе с политической нестабильностью после февральского захвата власти в стране военной хунтой.

Об этом предупредил представитель ООН в Мьянме Том Эндрюс, который призвал генералов пустить в страну политически нейтральные международные организации для оказания неотложной помощи больным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Военные власти запретили частным лицам покупать кислород, но люди все равно вынуждены это делать

После военного переворота система здравоохранения в стране перестала функционировать. Программы тестирования и вакцинации развалились. Люди пытаются лечиться дома, спрашивая в соцсетях, где достать кислород, и самостоятельно покупая кислородные баллоны, хотя правительство запретило подобные покупки.

Ранее на этой неделе солдаты открыли огонь по людям, стоявшим в очереди для наполнения своих баллонов. На этой неделе правительство объявило о более 4 тысячах новых случаев ковида в день, но эти цифры мало отражают реальность, так как тестирование почти не ведется.

Китай: без прививки никуда

Местные власти в китайских городах вводят жесткие правила, по которым граждане, не сделавшие себе прививку от коронавируса, не смогут заходить в учебные заведения, больницы, здания вокзалов, торговые центры и другие общественные места.

В городе Чусюн южной провинции Юньнань все жители старше 18 лет обязаны получить первую дозу вакцины до 23 июля и вторую месяцем позже, чтобы иметь возможность посещать эти учреждения. Подобные инструкции от властей появились и во многих других городах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вакцинация в Китае и так проходит активно, но власти хотят ускорить темпы из-за распространения штамма "Дельта"

Китай заявлял о намерении вакцинировать 64% своего населения к концу года, но из-за быстрого распространения штамма "Дельта" в Азии многие китайские провинции хотят это сделать скорее. По официальным данным на вторник, 1, 4 млрд доз вакцин уже использовано по стране, но сколько именно человек их получили, власти не уточнили.

Индонезия предвидит ухудшение ситуации после резкого скачка случаев из-за неожиданно быстрого распространения штамма "Дельта".