Германию затопило: 19 человек погибли, число жертв растет

15 июля 2021, 11:15 GMT Обновлено 11 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наводнение такой силы случалось в Западной Германии в последний раз 25 лет назад

В Западной Германии большое число людей погибли в результате сильного наводнения. Полиция заявляет, что во многих регионах царит хаос и точные цифры жертв и погибших подтвердить почти невозможно. По последним оценкам, до 19 человек погибли и 70 пропали без вести.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Реки вышли из берегов, транспортное сообщение в Западной Германии прервано

Села затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из самых худших наводнений, которое когда-либо случилось в этих районах на памяти живущих.

Люди оказались заперты в ловушках на своих крышах. Многие все еще ждут спасения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жителям затопленных земель приходится эвакуироваться

Во многих районах Западной Германии за последние 24 часа выпало рекордное количество осадков и реки вышли из берегов. Почти 150 000 домов осталось без электричества.

Транспортное сообщение по стране нарушено. И чиновники предупреждают, что ситуация по-прежнему опасна. В четверг и пятницу сильные дожди ожидаются в других частях Германии и существует риск новых наводнений.

Наиболее пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тысячи домов разрушены потоками воды

Полиция открыла горячую линию для людей, которые могут сообщить о пропаже близких, а жителей попросили присылать видео и фотографии, которые могли бы помочь им в поисках.

Спасатели с самолетов пытаются вытащить отчаявшихся людей с улиц и крыш. Власти земель призывают людей по-возможности оставаться на верхних этажах или забираться на крыши домов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Улицы покрыты завалами, а спасатели советуют оставаться на верхних этажах и ждать помощи

В соседней Бельгии также несколько дней шел проливной дождь, из-за которого реки в регионе Валлония вышли из берегов.

Особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа был полностью затоплен. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

"Мы редко сталкивались с такими сильными наводнениями. Последний раз такое случалось в 1998 году", - сказал радио RTL мэр города Даниэль Баклен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Прогноз погоды на ближайшие дни неутешителен - дожди будут продолжаться

Железнодорожная сеть страны Infrabel сообщила, что в четверг приостанавливает движение в южной части страны из-за рисков, связанных с поездками.