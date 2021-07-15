Талибы выдвинули условия перемирия, Кабул заявляет, что отбил важный пункт на пакистанской границе

34 минуты назад

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Движение "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено) предлагает заключить трехмесячное перемирие с властями Афганистана в обмен на освобождение примерно семи тысяч своих товарищей из правительственных тюрем, сообщил журналистам в четверг один из переговорщиков со стороны Кабула Надер Надери.

"Это основное требование", - сказал он, добавив, что талибы также настаивают на исключении их лидеров из "черного террористического списка" ООН.

Тем временем афганское правительство утверждает, что сумело отбить захваченный талибами в среду ключевой КПП "Спин Болдак" на границе с Пакистаном, расположенный между пакистанским городом Чаман и афганским уездом Болдак. Талибы это отрицают.

После вывода американских войск радикальные исламисты развернули повсеместное наступление на правительственные силы. По данным ООН, в настоящее время они контролируют до 70% территории страны. В руках официальных властей остаются столица и крупные города.

Координатор ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров назвал складывающуюся гуманитарную ситуацию катастрофической. По его словам, порядка 18 из 38 миллионов жителей страны нуждаются в экстренной помощи.

Дипломатические усилия

Президент Афганистана Ашраф Гани в четверг встречается в Узбекистане с руководством стран Центральной Азии, чтобы обсудить с ними вопросы безопасности, и как предотвратить массовый исход беженцев.

Президент Пакистана Имран Хан в среду поговорил по телефону с Хамидом Карзаем - президентом Афганистана в 2004-2014 годах, до сих пор пользующимся большим влиянием - и пригласил его и других афганских политиков на конференцию, которая займется поиском вариантов выхода из кризиса.

Пакистан годами обвиняли в закулисной поддержке талибов с целью ослабить позиции его главного соперника в регионе, Индии. Исламабад это отрицает.

Министр информации Пакистана Фавад Чоудри сообщил агентству Рейтер, что талибы не примут участия в конференции, но Пакистан проведет с ними отдельные переговоры.

Затем Карзай и другие политики вылетят в столицу Катара Доху, где находится международное представительство "Талибана".

Противоречивые заявления

Высокопоставленный чиновник в Кабуле в четверг заявил агентству Рейтер, что правительственные силы отбили захваченный талибами накануне пограничный пункт "Спин Болдак" в южной провинции Кандагар.

По его словам, они сперва отступили, чтобы уменьшить собственные и гражданские потери, но затем перешли в контратаку, взяли под свой контроль местный рынок, таможню и официальные здания и сейчас проводят зачистку.

Чиновник добавил, что угроза сохраняется, поскольку талибы имеют в той местности численное превосходство.

Представитель "Талибана" заявил, что движение продолжает удерживать погранпункт.

"Это чистая пропаганда и беспочвенные утверждения кабульской администрации", - сказал он в интервью Рейтер.

Торговый маршрут

"Спин Болдак" - второй по значению переходный пункт на афгано-пакистанской границе. Он находится на шоссе, которое ведет из Кабула и Кандагара в пакистанскую провинцию Белуджистан, годами бывшую убежищем талибов, и далее в экономическую столицу Пакистана Карачи и к портам на Аравийском море.

В обоих направлениях по нему шли сотни грузовиков. Оно считается также главным маршрутом афганского наркотрафика, оцениваемого в миллиарды долларов в год.

Талибы в первую очередь стремятся захватить пограничные КПП, чтобы лишить правительство доходов от торговли.

Беспорядки на границе

Опасаясь, что бои перекинутся на его территорию, Пакистан закрыл границу в районе "Спин Болдака".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему "Талибан" снова набирает силу. Пять главных вопросов

Порядка полутора тысяч афганцев, в том числе женщин и детей, скопились в пограничном пакистанском городе Чаман, стремясь попасть в Афганистан.

Утром в четверг около 400 из них попытались силой прорваться через границу. Они швыряли камни в пакистанских силовиков, те применили слезоточивый газ и дубинки.

Сейчас, по словам главы администрации города Чаман Джумадада Хана, порядок восстановлен.

Источник в движении "Талибан" рассказал агентству Франс пресс, что на афганской стороне также собрались несколько сот человек, желающих пересечь границу в обратном направлении.