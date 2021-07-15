Издание "Проект" признали нежелательной организацией, журналистов - "агентами"

17 минут назад

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией в России юридическое лицо издания "Проект". Главный редактор "Проекта" Роман Баданин и трое журналистов включены в реестр "иностранных агентов".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США)", - сообщили Интерфаксу в прокуратуре.

Кроме того, главный редактор "Проекта" Роман Баданин внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Кроме него в реестр попали журналисты издания Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Мария Железнова.

В реестр иностранных агентов попали и другие известные журналисты - Максим Гликин и Юлия Ярош (они работают в "Открытых медиа" Михаила Ходорковского), а также Петр Маняхин и Елизавета Маетная.

Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Это первый случай, когда СМИ в России признали нежелательной организацией. До сих пор таковым признавали иностранные НКО. До сиз пор СМИ вносили в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента - "Радио Свобода", "Медуза", VTimes и другие.