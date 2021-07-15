Расистский скандал в Британии: за посты о темнокожих футболистах задержаны пятеро

24 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, промахнувшиеся в серии пенальти против Италии, были среди главных целей интернет-расистов

В Британии пять человек задержаны за расистские высказывания в интернете. Предполагается, что эти люди опубликовали в соцсетях расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Англии после ее поражения в матче с Италией в финале чемпионата Европы по футболу.

Ранее глава подразделения по расследованию связанных с футболом преступлений Марк Робертс заявил, что расследовать будут каждую жалобу на расистские твиты. "Если мы узнаем, что вы совершили это преступление, мы выследим вас, и вам придется столкнуться с серьезными последствиями ваших постыдных действий", - сказал он.

По словам Робертса, полиция тесно сотрудничает с социальными сетями, которые предоставляют ей данные тех, кто публикует расистские посты. В четверг это подтвердили в компании Facebook, добавив, что удалили из соцсетей 25 млн комментариев, содержавших "язык ненависти".

Расследование по эпизодам расизма в интернете продолжается: в адрес Маркуса Рашфорда, Букайо Саки и Джейдона Санчо после финала Евро-2020, который Англия проиграла по итогам серии пенальти, было написано около двух тысяч расистских твитов. Полиция посылает запросы в администрации соцсетей, которые предоставляют ей данные запостивших оскорбления. Затем эту информацию спускают в региональные подразделения полиции, которые проводят задержания.

На данный момент полиция направила в Facebook, Twitter и другие компании уже несколько десятков таких запросов.

Задержания прошли в нескольких районах Англии, однако о задержанных известно немного. Вероятно, большинство из них мужчины. Последним был задержан 42-летний мужчина из графства Чешир, но позже его отпустили до выяснения обстоятельств. Также были задержаны 37-летний житель пригорода Манчестера и 50-летний житель графства Вустер, но они также пока отпущены на свободу.

Как борются с околофутбольной ненавистью

Задержанным предъявляются обвинения по разным статьям - от нарушения закона о вредоносных коммуникациях (наказывается сроком до двух лет заключения, штрафом, или и тем и другим, до возбуждения расовой ненависти (до семи лет заключения.).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Менее чем через час после поражения англичан неизвестные синей краской расписали граффити с изображением Маркуса Рашфорда в пригороде Манчестера, где вырос футболист. Позже на стене появились слова поддержки.

Чиновники, члены парламента, представители полиции и политики, включая премьер-министра Бориса Джонсона, выражали возмущение в связи с потоком расизма, который обрушился на троих игроков. На сайте Change.org более миллиона человек подписали петицию с требованием "пожизненно запретить виновным в расистских оскорблениях - в интернете или вне его - ходить на футбольные матчи в Англии".

Скандал из-за расизма

Еще один жест в поддержку игроков сделала администрация заповедника Эксмур на западе Британии - после общественного голосования они назвали Рашфордом первого бобра, родившегося в заповеднике за 400 лет.

Расизм во время чемпионата стал причиной еще нескольких скандалов. Крупная компания по торговле недвижимостью Savilles начала внутреннее расследование в отношении своего сотрудника, размещавшего расистские комментарии в ходе матча.

Борис Джонсон в среду заявил, что правительство распространит действие запретов на посещение игр на тех, кто позволил себе расистские высказывания в интернете. Соцсети, которые не удаляют их, могут быть оштрафованы на сумму до 10% их годовой прибыли, добавил он.