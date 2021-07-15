Протесты на Кубе: власти идут на уступки, но аресты продолжаются

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всеобщие протесты начались в воскресенье и стали беспрецедентными на Кубе по своим масштабам

Со следующего понедельника иностранцы смогут ввозить на Кубу продукты, лекарства и предметы первой необходимости без ограничения количества и уплаты импортной пошлины.

Об этом сообщил по государственному телевидению премьер-министр Мануэль Марреро Круз.

Мера рассматривается как редкая уступка самым массовым за время коммунистического правления антиправительственным протестам на острове.

При этом число задержанных или бесследно исчезнувших участников демонстраций достигло 247 и аресты продолжаются, сообщила директор Amnesty International по Северной и Южной Америке Эрика Гевара-Росас.

Официально власти это не признают, но, очевидно, подразумевают, что большая часть ввезенного туристами будет предназначена не для их собственного пользования, а пойдет на продажу местному населению, и надеются смягчить таким образом товарный голод.

Мера вводится до 31 декабря 2021 года, после чего правительство вернется к данному вопросу.

Такое решение ранее предлагали в Сети кубинские интернет-пользователи, но Круз утверждал, что решение было принято по просьбам иностранцев.

Ранее туристов, ввозивших на Кубу валюту и товары сверх личной потребности власти пренебрежительно называли "мулами" и устанавливали для них высокие ввозные пошлины.

Тревоги правозащитников

Выступление Круза прозвучало более примирительно, чем недавняя речь президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который призвал сторонников выйти на улицы и "защитить революцию".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Amnesty International обеспокоена тем, что арестованным участникам протестов могут предъявить обвинения в измене

В интервью Би-би-си Эрика Гевара-Росас назвала это прямым призывом к насилию. Она считает заявление кубинского лидера крайне тревожным и опасается, что оно может возыметь катастрофические последствия.

По ее словам, в распоряжении Amnesty International имеются фотографии, на которых молодым проправительственным активистам раздают оружие.

Кубинские собеседники Гевары-Росас боятся увидеть остров оккупированным собственной армией, и того, что арестованным участникам протестов предъявят обвинения в измене.

"Крошки со стола"

Выступления достигли апогея в минувшее воскресенье, когда тысячи людей вышли на улицы протестовать против дефицита самого необходимого, против роста цен, очередей, плохих жилищных условий, перебоев водо- и энергоснабжения и особенно против неспособности властей справиться с новой волной Covid-19.

Сейчас на улицах Гаваны установилось, по оценкам наблюдателей, напряженное затишье.

Критики властей назвали смягчение импортных ограничений недостаточной и запоздалой мерой.

Они указывают, что эффект от него будет невелик, потому что поток туристов резко сократился.

"Нет, нам не нужны крошки со стола. Нам нужна свобода! - написал в "Твиттере" оппозиционный журналист Йоани Санчес. - Кровь пролилась на улицах не ради нескольких дополнительных чемоданов".

Газета компартии "Гранма" подтвердила гибель в ходе столкновений с полицией одного участника протестов, 36-летнего жителя муниципалитета Арройо-Наранхо Лауренсио Техеды.

Экономический кризис и перебои с интернетом

Во вторник по всей Кубе неожиданно отключился интернет. Он восстановился спустя сутки, но многие винили в перебое власти.

В тот же день кубинская звезда YouTube сказала в интервью испанскому телеканалу, что вынуждена прерваться, потому что за ней пришла полиция.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мобильный интернет, появившийся на Кубе лишь в последние несколько лет, способствовал быстрому распространению информации об акциях протеста

Агентство Франс пресс сообщает, что некоторые платформы обмена сообщениями и социальные сети остаются заблокированными в сетях 3G и 4G, в том числе "Фейсбук", "Твиттер" и WhatsApp.

Мобильный интернет, появившийся на Кубе лишь в последние несколько лет, способствовал быстрому распространению информации об акциях протеста.

В среду США призвали правительство Кубы освободить всех мирных демонстрантов, а мэр Майами Фрэнк Суарес, выходец из семьи кубинских эмигрантов, даже предложил военную интервенцию.

Массовое недовольство кубинцев вызвали неэффективная борьба властей с пандемией и тяжелый экономический кризис, в котором оказалась страна.

Пороки, присущие социалистической модели хозяйствования, усугубились сокращением потока иностранных туристов из-за Covid-19 и плохим урожаем главной экспортной культуры, сахарного тростника.

В стране возник дефицит валюты для оплаты жизненно необходимого импорта.

Кубинские интернет-пользователи замечают, что распространению коронавируса дополнительно способствует то, что люди вынуждены по три-четыре часа в день проводить в очередях.