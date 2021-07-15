Институт Генри Резника и Тамары Морщаковой включили в список "иностранных агентов"

час назад

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Министерство юстиции России признало иностранным агентом правовой центр "Институт права и публичной политики". Юристы института, в частности, представляли интересы россиян в ЕСПЧ.

Институт включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации", говорится в сообщении минюста.

"Институт права и публичной политики" был создан на базе Центра конституционных исследований Восточной и Центральной Европы, основанного в 1993 году.

На сайте центра говорится, что он ведет "общественно значимые судебные процессы", представляют интересы граждан и организаций в Конституционном суде России и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью.

В попечительский совет института входят бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова, бывший сенатор Константин Добрынин, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер и другие представители российского и зарубежного юридического сообщества.

Возглавляет совет известный адвокат Генри Резник.

"Я пока воздерживаюсь от комментариев. Акт внеплановой проверки мы получили только во вторник, готовим возражения, на которые нам отводится 15 дней. Минюст о своем решении нас не проинформировал", - сказала Би-би-си директор "Института права и публичной политики" Ольга Сидорович.

Теперь правовой центр должен зарегистрироваться в минюсте и указывать информацию о признании "иностранным агентом" во всех публикациях в СМИ и интернете.